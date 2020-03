Rakovnický deník vám přináší užitečné informace týkající se dopravy na Rakovnicku a jeho těsném sousedství.

Rakovnicko

Nové Strašecí

Silnice I/6 u města Nové Strašecí. Od 30. listopadu tu probíhají stavební práce na vybudování dalšího úseku dálnice D6, a to v úseku Nové Strašecí - Řevničov. Provoz je zde na konci dálničního úseku u Nového Strašecí sveden na "nájezd", je tu omezená rychlost. Do Řevničova vede objízdná trasa po nově zbudovsné přeložce silnice I/6. Vše je náležitě značeno dopravním označením. Omezení by mělo trvat nejpozději do 21. prosince roku 2020.