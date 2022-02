Vědci objevili genovou variantu, která chrání před závažným průběhem covidu

Vědci objevili variantu ochranného genu, která, jak se zdá, chrání lidi před těžkým průběhem covid-19. Toto zjištění by mohlo znamenat nový průlom v boji proti koronavirovému onemocnění.

Koronavirus SARS-CoV-2 na snímku z rastrovacího elektronového mikroskopu | Foto: Wikimedia Commons, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), CC BY 2.0