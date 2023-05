Z Evropy do Austrálie jen za čtyři hodiny. Hypersonický letoun to má dokázat

Nyní to trvá i s přestupy více než jeden celý den. Za pár let už by ale lidé mohli přeletět z Evropy do Austrálie za necelých pět hodin. Umožnit jim to má hypersonické letadlo, které aktuálně vyvíjí evropský startup Destinus. Unikátní letoun, který má být navíc šetrný k planetě, plánují nabídnout cestujícím již do deseti let.

Vizualizace hypersonického letadla. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock