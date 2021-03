Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil zvuk, který vydává robotický průzkumník Perseverance při jízdě po povrchu Marsu. Je to skřípání, rachocení a bouchání, které by na pozemské standardy bylo znepokojující, uvedla agentura AP. Více než šestnáctiminutový zvukový záznam publikovala na svém webu Laboratoř tryskového pohonu (JPL) NASA v Pasadeně, odkud se mise Perseverance řídí.

Vozítko Perseverance krátce před přistáním na planetě Mars | Foto: ČTK

"Kdybych slyšel tyto zvuky během řízení svého auta, zastavil bych a zavolal odtah," okomentoval záznam Dave Gruel z JPL. "Pokud však na minutu zvážíte, co slyšíte a kde to bylo nahráno, dává to perfektní smysl," dodal.