Britskému parlamentu chtějí nastínit postup v právní odpovědnosti, když do ulic vyjedou samořídící vozidla. Návrh chtějí projednat pravděpodobně ještě letos. Bude se týkat vozidel, u kterých se očekává, že motorista zůstane za volantem a v nouzovém případě převezme řízení z režimu autopilota.

Podle plánu Law Commission by změna mohla znamenat konec pokut za překročení rychlosti pro „odpovědné uživatele”, protože nebudou hnáni k odpovědnosti za chyby způsobené jejich auty. Budou mít také imunitu vůči dalším dopravním přestupkům, jako je například jízda na červenou. Odpovědnost se tím přenese na výrobce vozidla nebo jeho samořídící počítačový software.

„Odpovědní uživatelé” sice díky tomu budou moci sledovat filmy na monitoru ve vozidle nebo si třeba číst knihu během cesty, ale budou muset být na sedadle řidiče, aby v případě nouze získali opět kontrolu nad vozidlem. Stejně tak budou muset složit řidičské zkoušky a být držiteli řidičského průkazu.

Zachovají si také další povinnosti řidiče, jako jsou pojištění, kontroly bezpečného upevnění nákladu a zajištění bezpečnostních pásů u dětí. Bude se na ně i vztahovat limit pro jízdu pod vlivem alkoholu.

Podle právních odborníků je nutné rozlišovat mezi asistenčními funkcemi pro řidiče, jako je tempomat, a režimy autonomního řízení, kdy motoristé mohou sundat ruce z volantu.

„Vývoj samořídících vozidel ve Velké Británii má potenciál způsobit revoluci v dopravě, díky čemuž bude každodenní cestování bezpečnější, jednodušší a ekologičtější. Vláda podporuje vývoj a zavádění těchto technologií, aby pochopila jejich výhody. Musíme však zajistit, že máme zavedená správná nařízení založená na bezpečnosti a odpovědnosti, abychom vybudovali důvěru veřejnosti,” říká britská ministryně dopravy Trudy Harrisonová.

„Zatímco mnoho technologických prvků automatizace nebo systémů automatického udržování v jízdním pruhu přinese výhody v bezpečnosti, neměli bychom povzbuzovat řidiče, aby sundali ruce z volantu, dokud tyto systémy nebudou regulované a zcela bezpečné,” vyjadřuje se k návrhu prezident britské Automobilové asociace Edmung King.

„Je důležité, aby se motoristé nenechali ukolébat falešným pocitem bezpečí. Je velký rozdíl mezi asistenčními funkcemi a skutečnou schopností autonomního řízení,” říká vedoucí Oddělení silniční politiky a veřejných záležitostí Nicholas Lyes.

Před čtyřmi lety v Arizoně srazilo samořídící Volvo společnosti Uber při jedné z testovacích jízd cyklistku. Ta střet nepřežila. U soudu se porota shodla, že viníkem byl „řidič”, který v tu dobu sledoval svůj mobilní telefon a ne silnici. Provozovatel alternativní taxislužby trestně zodpovědný za nehodu nebyl.

