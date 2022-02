Vědci z Pennsylvania State University ve své nové studii tvrdí, že na divoce žijící zvířata zaútočil omikron. Jejich studie zatím nebyla recenzována, ovšem pokud údaje v ní sedí, jde o první vědecký důkaz omikronové nákazy mezi divoce žijícími zvířaty. „Vědci popsali případy dvaceti jelenců, kteří se nakazili variantou omikron mezi prosincem 2021 a lednem 2022," uvádí web Science Alert.

U jelenců podle vědců navíc nejde o nějaké výjimečné případy nákazy, ale omikron už se mezi nimi začal výrazně šířit. Z testovaných zvířat měla totiž pozitivní test třetina. „Bylo to dost překvapující a také znepokojivé. Nečekali jsme, že je rozšíření infekce až takové," řekl pro portál Insider Suresh Kuchipudi z univerzity.

Výzkumný tým, který studii připravil, není ve Spojených státech jediný, kdo si všiml, že koronavirus už řádí i mezi divokými zvířaty. „Americké ministerstvo zemědělství zachytilo případy infekce koronavirem u jelenců běloocasých v patnácti státech," píše list The New York Times.

Z lidí na jelence a zpět?

Důvod, proč jsou zprávy o nákaze mezi divokými zvířaty znepokojivé, není podle vědců ten, že by byl pro tato zvířata koronavirus nebezpečnější, než je například pro domácí zvířata a zvířata v zoo, případy jejichž nákazy již byly relativně dobře dosledované. Vědci se bojí, že pokud se stanou jelenci ideálními hostitely pro patogen, mohly by se u nich vyvinout nové varianty koronaviru. „Jelenci žijí ve stádech, a tím se vzájemně snadno nakazí," vysvětluje web Science Alert.

Vědci se dokonce obávají, že by pak jelenci mohli znovu nakazit novými typy koronaviru lidi - třeba tak, že virus přenesou na zvířata, které žijí v blízkosti lidí, například na potkany. „Je na místě se znepokojovat, ale i tak to stále považuji za dost nepravděpodobný scénář. Lidstvo se nyní stává odolnější, protože u něj převažují současné varianty covidu," řekl vedoucí nově publikované studie Vaughn Cooper.

Jeho kolega Kuchipudi ovšem u jednoho jelence zachytil i případ reinfekce omikronem. A to podle něj dokazuje, že virus se u jelenců může stále točit v kruhu, čímž by se podpořila teorie o možném vývinu nové varianty. Přesto vědci uklidňují, že výzkum koronaviru u divoce žijících zvířat je stále na začátku. A že by současná nákaza u jelenců mohla přivolat vznik nové varianty, která by způsobila další kolo pandemie, je až příliš černý a nepříliš pravděpodobný scénář.