Do historie Minecraftu se nyní zapsal hráč s přezdívkou BlocksterCraft. Vytvořil totiž fiktivní město Springfield ze seriálu Simpsonovi. Stavba mu trvala sedm měsíců.

Svým megadílem se pochlubil v příspěvku na komunikační platformě Reddit. Ve videu přelétává nad výjimečným projektem, který naprosto přesně ztvárňuje známé stavby z nejslavnějšího animovaného městečka na světě. Nechybí zde ikonické budovy jako jsou základní škola, stadion Duff, jaderná elektrárna a růžový domek na adrese Evergreen Terrace 742.

Springfield from The Simpsons in Minecrafthttps://t.co/yAd9eDkxjChttps://t.co/lZUq45VyBO pic.twitter.com/IdB3BK9yq9