I v pondělí budou moci lidé vidět průlet skrz Velký vůz, a to ve 23.22 hodin. Kolik satelitů se nachází v jednotlivých rojích, a kdy proletí právě kolem vás, zjistíte ZDE.

Co je Starlink



Starlink je satelitní konstelace připravovaná společností SpaceX. Měla by celkem zahrnovat téměř 12 tisíc družic, jež budou poskytovat širokopásmové připojení k internetu (satelitní internet). Celá konstelace by měla být dokončena do roku 2027.



Družice budou rozmístěny na mnoha drahách kolem Země ve třech výškových pásmech. A to takto: 7518 ve výšce asi 340 km, 1584 ve výšce asi 550 km a 2825 satelitů ve výškách kolem 1200 km.



První dávka 60 satelitů byla vynesena 24. května 2019 (UTC). V říjnu 2020 společnost SpaceX uvedla, že chtějí provést deorbitaci všech těchto 60 družic. Ke 21. dubnu 2021 bylo již těchto družic deorbitováno 51.



Zdroj: Wikipedia