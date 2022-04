Jste neurotičtí? Osobnost vám může zkrátit život a poškodit mozek, říká studie

V současnosti dostupné testy, jako je kontrola PSA z krve a biopsie, nejsou vždy schopné předpovědět, které nádory budou škodlivé. V rámci nejnovější práce, publikované v časopise European Urology Oncology, vědci zkoumali více než šest stovek pacientů s rakovinou prostaty i bez ní, aby posoudili, jak užitečný je bakteriální test moči.

Experti z Východoanglické univerzity identifikovali pět typů bakterií, které se běžně vyskytovaly ve vzorcích moči a tkáně mužů, jejichž rakovina se nakonec projevila jako agresivní. Tyto druhy mohou růst bez přístupu kyslíku. A některé z nich odborníci našli vůbec poprvé.

Dva z nově objevených typů bakterií byly pojmenovány po sponzorech studie - Porphyromonas bobii podle nadace The Bob Champion Cancer Trust a Varibaculum prostatecancerukia podle organizace Prostate Cancer UK.

„Zatím nevíme, jakým způsobem se tyto bakterie dostávají do těla, zda způsobují rakovinu, nebo jestli špatná imunitní reakce umožňuje růst bakterií,“ sdělila doktorka Rachel Hurstová, jedna z členů výzkumného týmu. „Doufáme však, že naše zjištění a budoucí práce by mohly vést k novým možnostem léčby, které by mohly zpomalit nebo zabránit rozvoji agresivní rakoviny prostaty. Náš výzkum by taky mohl položit základy pro nové testy, jež by pomocí bakterií předpovídaly nejúčinnější léčbu rakoviny u každého muže,“ dodala.

Budoucnost léčby karcinomu prostaty

Její kolega a spoluvedoucí výzkumu, profesor Colin Cooper, si je velmi jistý, že výsledky odpovídají skutečnosti. Při provádění laboratorních prací se dodržovala přísná opatření, aby vědci měli jistotu, že nedošlo ke kontaminaci. Podle něj je možné, že některé z těchto bakterií vytvářejí hormony, které podporují vznik agresivních nádorů.

„Téměř čtyři z deseti případů rakoviny ve Velké Británii jsou spojeny se známými rizikovými faktory, jako je kouření a obezita. Existují však i další rizika způsobující rakoviny, jako jsou právě bakterie, které teprve začínáme identifikovat,“ prohlásil doktor Sam Godfrey z britské organizace Cancer Research UK.

Over the last six weeks we’ve asked for your help to find the 14,000 men living with undiagnosed prostate cancer because of the pandemic.



Look what we’ve achieved together so far. ?



Here are five key moments from our biggest ever campaign: https://t.co/3ry69n49uH pic.twitter.com/asglxO1e6b — Prostate Cancer UK (@ProstateUK) April 8, 2022

Také podle něj je nutné provést další studie, aby se zjistilo, jak se tyto bakterie podílejí na růstu rakoviny prostaty. Zároveň by výzkum mohl pomoci k novým nástrojům prověřování a prevence, jež by pomohly snížit dopad nádorů na společnost.

Odborníci ale říkají, že je zatím příliš brzy na to, aby bylo možné s jistotou určit, zda bakterie mohou nemoc skutečně způsobovat, a nejsou jen užitečným bodem upozorňujícím na možný vznik rakoviny.

Tým Východoanglické univerzity plánuje další práci, aby zjistil, jestli by odstranění infekce pomocí antibiotik mohlo zabránit vzniku zhoubných nádorů. Je známo, že bakteriální infekce se podílí na vzniku typů rakoviny, například bakterie zvaná H. pylori může vyvolat rakovinu žaludku. Právě léčba antibiotiky může toto riziko odstranit.

Rakovina prostaty u českých mužů

Karcinom prostaty tvoří asi čtyři procenta všech nádorových onemocnění. V České republice se jeho incidence pohybuje okolo 60 případů na 100 tisíc mužů. Tím představuje deset procent ze všech nádorů podobně jako v jiných zemích západní Evropy, což znamená, že je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Každý rok onemocní téměř osm tisíc mužů a výskyt neustále roste. Zároveň je druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů na zhoubná onemocnění u nás.

Rakovina prostaty je druhá nejčastější příčina úmrtí muže na zhoubné onemocnění u nás. https://t.co/xE4vqfmYSZ pic.twitter.com/1Myg6ZpP7D — FN Brno (@FNBrno) May 30, 2018

Incidence rakoviny prostaty stoupá s věkem, před čtyřicítkou se téměř nevyskytuje, naopak mezi 65. a 75. rokem života je výskyt nejvyšší.

Většinu zhoubných nádorů prostaty tvoří adenokarcinom, který zpravidla vzniká v periferní části žlázy. Právě proto nemusí, zejména v počátečním stádiu, nemocnému způsobit žádné subjektivní obtíže.