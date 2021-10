Prosím, nechtějte po nás dokonalost

autor externí





Na nás, co jsme v školním věku, se dospělí pravidelně obrací s otázkami: „No, a co škola? Těšíš se tam? Které předměty tě baví?“ Každé malé dítě se těší do první třídy. A téměř žádné z těch starších už do školy nechce. I když na první stupeň by se vrátili. Vysvětlím vám proč, nebo možná jen připomenu, co jste zapomněli.

Kristýna Budačová | Foto: se svolením Kristýny Budačové