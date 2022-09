Lídr vítězné koalice v Rakovníku: Je to výrazný úspěch, nečekali jsme to

Pod velikou sítí, co by úspěšný volejbalista absolvoval řadu sportovních klání. Mnoho pomyslných zářezů má i z politických soubojů. Co bude nyní, nechce odhadovat. Pro rakovnickou ODS, která skončila se ziskem tří mandátů v zastupitelstvu na třetím místě, začnou tvrdá vyjednávání. Zatímco před čtyřmi roky, co by vítězové jednání takzvaně organizovali, nyní čekají na oslovení. Spoléhají přitom na vazby z právě uplynulého volebního období. „Očekáváme, že se v rámci ještě trvající koalice spojíme. Zatím k tomu nedošlo. Členové ostatních stran se musí také sejít, prodiskutovat. Doufám, že se nám ozve i ale třeba vítězná strana,“ sděluje Štíbr.

Jenže. Spolupráce vítězné koalice ANO a ČSSD spolu s ODS úplně reálná není. Současné vedení podalo na bývalého starostu a lídra vítězné kandidátky Pavla Jenšovského trestní oznámení a soudní spor se stále vede. Vedení radnice se domnívá, že způsobil městu škodu ve výši 1,88 milionu korun za opakovanou výpověď bývalé tajemnici radnice Elišce Pidrmanové (dříve Holkové). Jenšovský takové obvinění odmítá. „Upřímně, takové spojení nevidím jako reálné. Stejně tak je vyloučena spolupráce s komunisty,“ podotýká starosta města.

Zda nakonec Luděk Štíbr setrvá v dalším období je zatím takzvaně ve hvězdách. Je možné, a vzhledem k výsledkům voleb dosti reálné, že Změna pro Rakovník bude požadovat místo starosty a na občanské demokraty by zbyl „pouze“ post místostarosty. Je ale možné vzhledem k nezkušenostem Změny pro Rakovník, že zůstane starostou Luděk Štíbr a uskupení získá vícečetné zastoupení v radě městě. „Je to samozřejmě jedna z možností. Zatím jsme spolu nejednali,“ dodává Štíbr.

Starostu Rakovníka mrzí, že k volebním urnám nevyrazil větší počet voličů. „Mrzí mne, že skoro čtyřicet procent voličů rozhoduje o směřování města a šedesát procent mlčí. Možná do toho zasáhl covid, protože padla polovička volebních komisí. Stejně mne to ale mrzí,“ dodává Štíbr.

Na výsledku voleb konkrétně pro občanské demokraty se mohlo podepsat i politické dění na státní úrovni. „Nejenže je to celostátní, ale i v Rakovníku proti nám byla vedena rozsáhlá negativní kampaň, před volbami jsme byli terčem kritiky za rozdělování dotací. Každopádně se nechceme vzdát a chceme dokončit započaté projekty,“ uzavírá starosta Rakovníka.