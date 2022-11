„Někteří naši radní a zastupitelé už se věnovali prvnímu čtení rozpočtu na příští rok, zatím je tendence nezvyšovat poplatek za odpady, a to i přesto, že je dotován. Dále je naším cílem eliminovat dopady energetické krize na občany města. Energie a nárůst jejich cen jsou teď velkým tématem,“ říká starosta Filip.

Toho bude stejně jako v předchozím volebním období zastupovat Jan Bureš (Město pro rodinu), ovšem pouze na poloviční úvazek. Druhým místostarostou byl zvolen Michal Bünter (Nezávislí 2018), který bude funkci vykonávat rovněž na poloviční úvazek. Dalšími radními jsou Martin Vondra, David Brabec, Jan Bechyně a Karel Šnobl.

Radnici v Rakovníku povede tandem Luděk Štíbr a Pavel Jenšovský

V Jesenici zvítězila Občanská demokratická strana, která získala sedm zastupitelských křesel z celkových patnácti. Stejně jako v předchozím období je starostou Jan Polák a místostarostou Roman Valuš. Městskou radu dále doplní Jakub John a Bohumil Vodrážka (Nezávislí) a také Alena Novotná (KSČM). Opozice ve městě víceméně neexistuje.

Na vedení města se zastupitelé dohodli po dvou jednáních. „Na prvním jednání jsme si vyměnili nějaké postoje a názory, jak by to mělo fungovat dále a kdo by měl které funkce zastávat. Po druhém jednání už jsme se shodli na uspořádání rady. Nehádali jsme se, ale prvotní představy byly trochu odlišné. Opozice sice není, ale v důležitých věcech bude potřeba shody a diskuze, v těch méně podstatných se bude rozhodovat každý sám za sebe,“ vysvětluje starosta Polák.

Vedení Jesenice čeká podobně jako v Novém Strašecí úkol, jak se vypořádat s energetickou krizí. Kromě modernizace spočívající v úsporném LED osvětlení s možností regulace světel, které chtějí Jeseničtí rozšířit i do dalších ulic, jsou cílem fotovoltaické elektrárny na budovách ve vlastnictví města.