Nově zvolení zastupitelé by se na ustanovujícím zasedání měli sejít ve středu 19. října v Novostrašeckém kulturním centru. Tam budou voleni starosta a místostarosta i radní. Lídr Našeho města a dosavadní starosta Karel Filip, který získal nejvíce preferenčních hlasů, zatím neprozradil, zda by měl být ve funkci i nadále. „Když mě zvolí, budu pokračovat, ale počkejme si až na ustanovující zasedání. Termínově se křižuje s tím rakovnickým, původně jsme jej měli mít ve čtvrtek, ale to se koná akce Děti dětem pro dětské domovy, proto jsme jej o den posunuli,“ vysvětlil Karel Filip.