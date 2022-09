Vítězné uskupení pevně věří, že se podaří dohodnout spolupráce se Změnou pro Rakovník. Ta je totiž pomyslným skokanem letošních komunálních voleb. V zastupitelstvu města měla až doposud jednoho zástupce, lídra Jana Mudru. Nyní jich bude rovnou pět. Oba subjekty by tak získaly nadpoloviční většinu, byť velmi těsnou. Podle informací, které má Deník.cz k dispozici, by měla jednání začít už v neděli.

Naopak důvod k radosti nemají, až na Změnu pro Rakovník, zbylé strany ze současné vládnoucí koalice. Vítěz minulých komunálních voleb ODS ztratil si pohoršil o jeden mandát (bude mít tři zástupce), Společně pro Rakovník místo tří zastupitelů bude mít pouze jednoho, Město pro vás a starostové zůstávají na svém; v zastupitelstvu budou mít tři křesla.

Zatímco před čtyřmi roky byla v Rakovníku volební účast téměř 42 procent, letos přišlo k volebním urnám o zhruba 700 méně voličů, což je méně o téměř čtyři procenta. „Mrzí mne, že o chodu města rozhoduje čtyřicet procent občanů. Je to škoda,“ dodává starosta města Luděk Štíbr (ODS).

Nově zvolení zastupitelé Rakovníka

ANO 2011 a ČSSD s podporou nezávislých

Petr Šajner (56 let, revizní technik)

JUDr. Pavel Jenšovský (61 let, ředitel DS Rakovník)

JUDr. Ing. Aleš Pokorný (41 let, ředitel)

Ing. Vít Ortmann (46 let, informační technologie)

MUDr. Jiří Pilař (29 let, chirurg)

Pavel Holub (47 let, úředník MěÚ Rakovník)

Změna pro Rakovník

Mgr. Marek Pavlík (49 let, učitel, radní)

Mgr. Jan Mudra (31 let, asistent senátora, zastupitel)

Mgr. Petr Steidl (43 let, učitel)

Mgr. Jaroslav Vaic (61 let, novinář, muzikant, zastupitel)

Ing. Arch. Veronika Kronich (39 let, architektka, urbanistka)

Občanská demokratická strana

PaedDr. Luděk Štíbr (63 let, starosta)

Mgr. Zdeněk Brabec (54 let, učitel)

MVDr. Jan Biňovec (58 let, veterinární lékař)

MĚSTO PRO VÁS A STAROSTOVÉ

MUDr. Ivo Trešl (50 let, lékař - chirurg,traumatolog, senátor)

MUDr. Oldřich Kronich (67 let, lékař, primář chir.odd.)

Mgr. Miloslav Blecha (71 let, středoškolský učitel)

Komunistická strana Čech a Moravy

MUDr. Eva Kašová (70 let, lékařka)

Dušan Korenko (51 let, energetik)

Společně pro Rakovník

Jan Švácha (56 let, místostarosta města)

SMĚR Rakovník - Nestraníci

Ing. Jaroslav Satranský (57 let, OSVČ, projektant)

