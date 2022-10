Místostarostou ve volném čase

Jen málokdo si dokázal před volbami představit povolební spolupráci ODS a Město pro vás na jedné straně a ČSSD s hnutím ANO na straně druhé. A to nejen kvůli letité rivalitě, ale i některým sporům. Jak se ale ukázalo, pomyslný příkop se podařilo zakopat a ve středu odpoledne stvrdit vše podpisem pod koaliční smlouvu.

Důležité tři hlasy pro většinu v zastupitelstvu dodají zastupitelé z kandidátky Město pro vás. „Po všech peripetiích povolebních jednání se kandidáti za Město pro vás většinově rozhodli pro vstoupení do koalice s ODS a vítězi voleb. Považuji to za racionální a pro Rakovník nejlepší rozhodnutí. Věřím, že to potvrdí i následující volební období. To ostatně záleží na všech jednadvaceti zastupitelích, věřím, že v tom důležitém najdou společnou řeč i ti, kteří jsou momentálně povolebními jednáními zklamáni. Své voliče mají všichni a Rakovník také všechny potřebuje,“ říká předseda Města pro vás Miroslav Koloc.

Změna pro Rakovník je skokanem voleb. Nejprve chce zkusit přestavbu koalice

Koalice hned při svém vzniku přišla s menší revolucí – Rakovník bude mít neuvolněného místostarostu. „Jsme přesvědčeni, že městu velikosti Rakovníka postačí mít místostarostu, který vykonává funkci převážně ve svém volném čase. Navíc to přinese úspory městu,“ říká Jenšovský. Právě on by měl post neuvolněného místostarosty vykonávat. Zároveň věří,že zvolí systém bude prospěšný pro Rakovník.

Programové prohlášení oznámí nově vzniklá koalice v následujících dnech.

Skokan v opozici

Z jednoho místa v zastupitelstvu ukořistila v uplynulých komunálních volbách Změna pro Rakovník jich rovnou pět. Mnozí tak nepochybovali o obsazení některých míst v radě města ale i v čele radnice – starosty či místostarosty. Nakonec se tak nestalo. Změna nedokázala přesvědčit partnery z uplynulého volebního období, společnou řeč nenašla ani s vítězem voleb. Na čem jednání selhala, nebo byly požadavky „Změny“ příliš ambiciózní? Reakci lídra Změny pro Rakovník Jana Mudry se snaží redakce získat. Zatím marně. Kromě Změny pro Rakovník v opozici skončí KSČM (2 zastupitele), Směr pro Rakovník (1) a Společně pro Rakovník (1).

Navrhované obsazení radnice

Starosta města – Luděk Štíbr (ODS)

Místostarosta (neuvolněný) – Pavel Jenšovský (ČSSD)



Rada města

ODS: Luděk Štíbr, Jan Biňovec

ČSSD: Pavel Jenšovký

ANO: Vít Ortmann, Petr Šajner

MĚSTO PRO VÁS: Ivo Trešl, Oldřich Kronich



Zvolení kandidáti do zastupitelstva

ANO 2011 a ČSSD s podporou nezávislých

Petr Šajner (56 let, revizní technik)

JUDr. Pavel Jenšovský (61 let, ředitel DS Rakovník)

JUDr. Ing. Aleš Pokorný (41 let, ředitel)

Ing. Vít Ortmann (46 let, informační technologie)

MUDr. Jiří Pilař (29 let, chirurg)

Pavel Holub (47 let, úředník MěÚ Rakovník)



Změna pro Rakovník

Mgr. Marek Pavlík (49 let, učitel, radní)

Mgr. Jan Mudra (31 let, asistent senátora, zastupitel)

Mgr. Petr Steidl (43 let, učitel)

Mgr. Jaroslav Vaic (61 let, novinář, muzikant, zastupitel)

Ing. Arch. Veronika Kronich (39 let, architektka, urbanistka)

Občanská demokratická strana

PaedDr. Luděk Štíbr (63 let, starosta)

Mgr. Zdeněk Brabec (54 let, učitel)

MVDr. Jan Biňovec (58 let, veterinární lékař)



MĚSTO PRO VÁS A STAROSTOVÉ

MUDr. Ivo Trešl (50 let, lékař - chirurg,traumatolog, senátor)

MUDr. Oldřich Kronich (67 let, lékař, primář chir.odd.)

Mgr. Miloslav Blecha (71 let, středoškolský učitel)



Komunistická strana Čech a Moravy

MUDr. Eva Kašová (70 let, lékařka)

Dušan Korenko (51 let, energetik)



Společně pro Rakovník

Jan Švácha (56 let, místostarosta města)



SMĚR Rakovník - Nestraníci

Ing. Jaroslav Satranský (57 let, OSVČ, projektant)

