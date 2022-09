Lídr vítězné koalice v Rakovníku: Je to výrazný úspěch, nečekali jsme to

Vítězem letošních komunálních voleb v Rakovníku se stala koalice hnutí ANO 2011 a ČSSD. Celkem se jim podařilo ukořistit v jednadvacetičlenném zastupitelstvu hned šest křesel. Je to více, než před vypuknutím hlasování očekávali. „Získali jsme téměř 28 procent, přitom jsme tak nějak doufali, že to bude k 25 procentům. Je to výrazný úspěch. Věřím, že voličům tu změnu dokážeme dát,“ říká lídr kandidátky Pavel Jenšovský.

Pavel Jenšovský, ČSSD | Foto: Deník