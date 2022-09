Novým seskupením je společná kandidátka ANO 2011 s ČSSD s podporou nezávislých, kde se v čele objevuje bývalý starosta a současný zastupitel Pavel Jenšovský. Rakovnické komunisty vede Dušan Korenko, SMĚR Rakovník pak Jaroslav Satranský. Původně mělo být volebních subjektů osm, ale Lidé pro Rakovník s podporou SPD svou kandidátku stáhli.

Velkým volebním i povolebním tématem v Rakovníku bude osud sportovní haly. Ta stávající, která oslavila čtyřicítku, už současným nárokům na sportování nestačí. A tak členové sportovních klubů musí za tréninky i zápasy dojíždět do jiných měst.

Co rozhodne volby v Rakovníku? Tématem bude sportovní hala

Projekt na rozšíření a rekonstrukci haly v Rakovníku by mohl být hotový do konce příštího roku. Současné vedení města se totiž rozhodlo obnovit tento záměr. Hala dostala zelenou poté, co se městu nepodařilo získat dotaci od Národní sportovní agentury na rekonstrukci tribuny stadionu SK Rakovník.

Kdo kandiduje na Rakovnicku? Seznam kandidátů najdete ZDE.

Otázkou ale je, jak se k projektu postaví nové vedení města. Všechny kandidující subjekty sice považují za důležité vyřešit nedostatek sportovišť ve městě, své k tomu ale jistě řekne i energetická krize a případná potřeba financí na sociální oblast.

Volby v Novém Strašecí

V druhém největším městě Rakovníka, Novém Strašecí, jde do voleb sedm stran, hnutí a koalic: Společně pro Nové Strašecí a Pecínov a STAN, KSČM, Město pro rodinu – rodina pro město, Naše město, Nezávislí 2018, Nové Strašecí sobě, ODS.

Co rozhodne volby v Novém Strašecí? Tématem je i kapacita školek

Post starosty obhajuje Karel Filip. Ten minulé volby vedl kandidátku ČSSD a byl také členem strany, ani jedno už ale neplatí a uskupení, kde je Filip jedničkou, nese název Naše město.

Druhé místo minule obsadila kandidátka Společně pro Nové Strašecí a Pecínov, které i letos nasazuje jako lídra Pavla Nováka. Třetí pak bylo Město pro rodinu – rodina pro město. Ani zde neměnili lídra a vede je jako minule místostarosta města Jan Bureš.

Ve druhém největším městě regionu, Novém Strašecí, trápí řadu občanů nedostatek míst v mateřských školách, důležitá bude ve volbách i podpora bytové výstavby. Třaskavým tématem poslední doby byla také oprava podlahy ve sportovní hale BIOS, která vyvrcholila odchodem basketbalistů do Řevničova.

Kdo chce vést vaši obec na Rakovnicku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Prostě v komunálních volbách v Novém Strašecí bude o co hrát, ať už mluvíme o hřišti u školky nebo sportovcích s míčem.