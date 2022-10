Změna pro Rakovník je skokanem voleb. Nejprve chce zkusit přestavbu koalice

Předsedu zamrzela ale především nízká volební účast. Zatímco před čtyřmi lety dorazilo k volebním urnám téměř 42 procent voličů, letos to bylo o čtyři procenta méně. Stejně tak jej mrzí vmíchávání celostátní politiky do komunální. „Výsledky částečně dění na celostátní úrovni ovlivnilo a někteří zkrátka se podle toho rozhodovali. Jsou zkrátka voliči, kteří volí i v komunálních volbách podle strany, nikoliv konkrétní lidi. To je škoda,“ dodává Koloc.

