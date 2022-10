Změna pro Rakovník je skokanem voleb. Nejprve chce zkusit přestavbu koalice

V rakovnickém zastupitelstvu bude slyšet hlas mladší generace. A to pořádně. Změna pro Rakovník totiž dokázala v komunálních volbách to, o co se některé strany a hnutí snaží delší dobu. Mobilizovat mladé voliče. Nakonec získali pět křesel z jednadvacetičlenného zastupitelstva. O pouhý jeden více měla vítězná společná kandidátka hnutí ANO a ČSSD. „Je to pro nás veliké překvapení. Za obrovskou důvěru všem voličům strašně moc děkujeme,“ říká lídr Změny pro Rakovník Jan Mudra.

Rakovnická radnice. | Foto: Deník / Miroslav Elsnic