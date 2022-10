„Získali jsme téměř 28 procent, přitom jsme tak nějak doufali, že to bude k 25 procentům. Je to výrazný úspěch. Voliči chtějí změnu. Věřím, že jim tu změnu dokážeme dát,“ říká lídr kandidátky Pavel Jenšovský.

Aby se tak skutečně stalo, musel by vítěz voleb najít společnou řeč se skokanem voleb – Změnou pro Rakovník. Ta totiž nejenže obhájila jeden zastupitelský post, ale rovnou další čtyři získala. Spojením by oba subjekty disponovaly nadpoloviční většinou, tedy celkem 11 hlasy z jednadvacetičlenného zastupitelstva. „Chceme se Změnou pro Rakovník jednat a najít shodu,“ netají se Jenšovský.

Možné koalice:

- Změna pro Rakovník, ODS, Město pro vás, Společně pro Rakovník

- Koalice hnutí ANO a ČSSD, Změna pro Rakovník

- Koalice hnutí ANO a ČSSD, ODS, Město pro vás

Jak moc je spolupráce reálná, ukáží další dny. A především také ochota současných koaličních partnerů, tedy ODS, Společně pro Rakovník, Město pro vás, akceptovat personální rošádu ve vedení radnice a celkovou rekonstrukci koalice.

Změna pro Rakovník, která je nyní nejsilnější stranou v koalici, si tak pochopitelně dělá nárok na křeslo starosty a místostarosty. „Do voleb jsme šli s tím, že v případě možného úspěchu bych byl kandidátem na starostu. Stejně tak si myslím, že by ve vedení radnice neměl chybět náš kandidát Marek Pavlík, který získal největší počet hlasů a je jasným vítězem voleb. Nehodláme na tom nic měnit,“ říká lídr Změny pro Rakovník Jan Mudra.

Musíme vyjednat pro ODS maximum, říká starosta Rakovníka Štíbr

Občanští demokraté se jen tak vzdát nehodlají. „Budeme se snažit získat pro ODS maximum. Doufáme, že se nám ozve i vítězná strana,“ vzkazuje Luděk Štíbr. Ten by si dokázal představit, že ODS by měla nadále křeslo starosty, pozici místostarosty by připadla Změně pro Rakovník, která by i zároveň měla většinu v radě města. „Je to jedna z možností,“ připouští Štíbr.

Pokud se „Změně“ nepodaří dohodnout s nikým na spolupráci a plnění volebního programu, zamíří do opozice. Tam by mohla i skončit v případě dohody mezi koalicí hnutí ANO a ČSSD, ODS a Městem pro vás. Hlavní překážkou možné koalice zůstává spor. Současné vedení města pod taktovkou Luďka Štíbra podalo na bývalého starostu Pavla Jenšovského trestní oznámení za opakovanou výpověď tehdejší tajemnici Elišce Pidrmanové (dříve Holkové). Tím měl městu způsobit škodu ve výši 1,88 milionu korun. Okresní i krajský soud daly za pravdu exstarostovi. Rozsudek je právoplatný. Město však podalo dovolání.

Lídr vítězné koalice v Rakovníku: Je to výrazný úspěch, nečekali jsme to

Naopak hnutí Město pro vás se spolupráci nebrání. „Jsme zvyklí chovat se týmově se snahou o spolupráci s dalšími zastupiteli, v tomto duchu vedeme i povolební jednání s téměř všemi stranami a hnutími s cílem akčního vedení města a pracovité rady města. Jednat ale nebudeme s KSČM. To jsme říkali několikrát,“ upozorňuje předseda hnutí Miroslav Koloc.

Zbytečné politikaření

Právě komunisté by se svými dvěma mandáty mohli pomoci s vytvořením různých koalic. Od možné spolupráce se drtivá většina zvolených stran a hnutí však distancuje – ODS, Společně pro Rakovník, ale také Změna pro Rakovník či zmíněné Město pro vás. Takové jednání komunisté nechápou. „Rakovník je malé město. Komunální volby nejsou o ideologii, ale o konkrétních lidech. S takovými postoji proto nesouhlasíme, nemá cenu politikařit. Všichni bychom společně pracovat pro město,“myslí si dlouholetý zastupitel za KSČM, který se však tentokrát do zastupitelstva nedostal, Vladimír Kvasnička.

Volební speciál Rakovnického deníku najdete ZDE.