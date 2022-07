Třetina senátních křesel je pro vládní strany velkým lákadlem. Ačkoli volby do horní komory přitahují tradičně nejmenší zájem veřejnosti, pětikoalice je vnímá jinak. Už teď v ní má drtivou převahu (64 z 81 křesel), přičemž nejsilnější klub má ODS s TOP 09 (27 senátorů). Komoře předsedá Miloš Vystrčil z ODS a i jeho zástupci nosí vládní dres.

Osvědčené tváře

V několikanásobné krizi je pro pětičlenný kabinet důležité, aby sněmovní většinu umocnil i tou senátní a nemusel se bát o osud předkládaných zákonů.

Kromě Vystrčila proto nasazuje osvědčené matadory typu Jiřího Oberfalzera a Tomáše Jirsy z ODS nebo Jana Horníka ze STAN. Ti získali mandát poprvé v roce 2004. Fialova strana vysílá i další známé osobnosti, jako je herec Tomáš Töpfer v Brně nebo Hana Kordová Marvanová v Praze. Za TOP 09 kandiduje v hlavním městě místopředseda Senátu Jiří Růžička či kardiochirurg Jan Pirk.

Volby do Senátu 2022Zdroj: Deník

Lidovci do své jedenáctky obsadili zkušené politiky a jako jediní víc žen než mužů. Mezi nimi například Šárku Jelínkovou, Miluši Horskou nebo Jaromíru Vítkovou.

Volby, jejichž první kolo se koná 23. a 24. září, jsou příležitostí i pro opozici. Babišovo hnutí ANO ovšem senátní ambice nikdy nemělo, takže žádná přehnaná očekávání od letošních voleb nezaznívají. Směřují k Josefu Váňovi do Plzně, Petru Vokřálovi do Brna a hlavně Jaroslavu Větrovskému do Tábora, který mandát obhajuje.

Babišova provokace

Poněkud provokativně zní zpráva, že hnutí ANO na Vysočině nominovalo proti Miloši Vystrčilovi Janu Nagyovou, obžalovanou v kauze Čapí hnízdo. Soudní přelíčení tak může sloužit jako svérázná kampaň. Andrej Babiš si touto cestou asi chce vyzkoušet, jak bude na lidi působit kandidatura člověka, který zároveň stojí před soudem. Potvrdí-li v listopadu svůj zájem o Pražský hrad, ocitne se v obdobné situaci.

Dříve dominantní ČSSD má nyní pouhá tři křesla, z nichž na podzim obhajuje dvě. Lékař Jan Žaloudík na kandidátce už není, naopak o zopakování mandátu stojí Jaromír Strnad na Kutnohorsku. Žolíkem sociálních demokratů má být expremiér Vladimír Špidla, jenž kandiduje v Praze 11.

Zřejmě největším otazníkem voleb do Senátu bude úspěšnost hnutí STAN a to, zda jejich výsledek ovlivní případnou prezidentskou aspiraci Miloše Vystrčila.