Poslední ze sedmi unikátních premiérských debat začala otázkou na poselství návštěvy maďarského premiéra Viktora Orbána v ČR. „Jde zjevně o pozvání na podporu kampaně pana Babiše,“ řekl lídr koalice Spolu Petr Fiala, což šéf hnutí ANO potvrdil: „Jsem rád, že můj přítel Viktor Orbán mě před volbami přijde podpořit.“

Spor o Orbána

Šéf Pirátů Ivan Baroš v tom ale vidí jiný signál: „Mám obavy, že pan premiér Babiš se zhlédnul v politice Viktora Orbána a táhne naši zemi směrem Maďarsko, ať už v omezování soudů, opozice či přístupu do médií. Nechtěl bych, aby ČR šla cestou orbanizace.“

Tón debaty tím byl dán, takže Babiš si hned přisadil: „V Maďarsku jsou svobodné volby a to, co říká pan Bartoš, je rétorika Evropského parlamentu. Jsem zvědav, jak se pan Bartoš bude tvářit, až bude sedět vedle Viktora Orbána, který v Evropské radě požívá velkého respektu, když už teď ho napadá a vlastně o něm nic neví. Piráti chtějí rozbít blok zemí V4, který úspěšně bojuje za zájmy českých občanů.“

První kroky v premiérském křesle

Vyhrocená diskuse pokračovala i nad otázkou, jaké by byly první kroky premiérských kandidátů. „Je důležité, aby nový předseda vlády bojoval za bezpečnost občanů, aby měli důstojné důchody. Česká republika je stabilní země a potřebuje kontinuitu,“ uvedl Andrej Babiš.

Ivan Bartoš si myslí pravý opak: „Volby ukážou, kam země bude směřovat. Může se nám podařit dostat komunisty z vlády, extremisty taktéž, pana Andreje Babiše z politiky. Ale o jaké kontinuitě hovoříme? O tom, že není důchodová reforma? Že se zdražuje a že se nestaví? Za vlády pana Babiše vzrostly ceny nemovitostí o 57 procent, Česká republika stagnuje, máme nejrychlejší růst zadlužení.“ Co se týká premiérských úkolů, podle Bartoše se musí dokončit očkování, řešit nedostupné bydlení a exekuce. „Chceme vrátit zpátky do hry lidi, kterým tento stát sebral důstojnost nejen v covidu,“ dodal lídr Pirátů a STAN.

Petr Fiala je přesvědčen, že nová vláda musí ušetřit minimálně sto miliard korun na výdajové stránce rozpočtu, být aktivním členem EU a NATO, dobře se připravit na předsednictví a začít vyjednávat v EU, jak zkrotit rostoucí ceny energií. „Třetí věc je rozhýbat trh s byty, aby bydlení bylo dostupné i pro mladé lidi. Čtvrtá je digitalizace státní správy a pátá priorita je okamžitě začít něco dělat se vzděláním, protože na kvalitním vzdělání stojí nejenom naše budoucnost, ale i naše ekonomika a prosperita,“ předestřel své plány předseda ODS.

Zbavit se Babiše

Šéfpirátovo vyjádření vytočilo Andreje Babiše, který se přihlásil o slovo: „Pan Bartoš to řekl jasně. Zbavit se Babiše. To je jejich program. Tady vyšel rozhovor Spolu, kde říkají, že s ANO nikdy a budou-li mít 101 podpisů, půjdou za prezidentem, a když je nepověří, podají ústavní žalobu. Celý program těchto koalic, což je podvod na voličích, je dostat Babiše z politiky.“ Ohradil se i proti tomu, že Bartoš mluví o komunistech jako součásti vlády. „Oni nás tolerovali, tato země čtyři roky stabilitu a má za sebou nejlepší období ve své historii, rekordní zvýšení důchodů, snížení daní,“ uvedl Babiš.

Bez hádek to nešlo. Andrej Babiš o Ivanu Bartošovi a Vítu Rakušanovi:

Zdroj: Deník

Fauly v kampani

Řeč se stočila i na fauly v kampani. „Mne mrzí úroveň debaty, kterou tady zavedl pan Babiš, nenávist, lži, hulvátství. My se máme bavit o tématech, která lidi trápí. Pan Babiš útočí na všechny a myslím, že je to naprosté nepochopení, o čem politika je. Lidi nezajímají numera, jimiž pan premiér hází, ale to, jestli mohou dát děti do dobré školy a budou schopni splácet dluhy,“ řekl Bartoš. Lídr Spolu doporučil premiérovi, aby překročil bariéru, kterou kolem něj vytváří jeho ochranka: „Pak by se dověděl, že lidi trápí drahota, ceny energií a potravin, nedostupné bydlení.“

Předseda hnutí ANO se rozohnil, že kolegové posílají na jejich mítinky lidi, kteří je narušují, urážejí jejich voliče. „Oni nás napadají, zesměšňují mě, urážejí mě. To jsou ty podrazy. A Piráti dokonce píšou na svůj tweet, že kradu a že patřím do vezení, což je absolutně skandální. Včera nám to ukázali, když nelegálně vyvěsili svůj billboard. A já jsem rád, že se ztotožnili s Pirátostánem, Pirátostán, Afghánistán, Pákistán. Muslimská Evropa,“ řekl Babiš, načež ho Bartoš obvinil ze lži: „Pan Babiš v kampani rozděluje lidi, hádají se rodiny, kolegové v práci. Premiér má společnost spojovat. To není o já, já, já. Když lže, je zcela správné na to reagovat.“

Kdy bude vláda s důvěrou?

V závěru debaty se dostalo i na zásadní otázku, zda se po volbách pokusí domluvit tak, aby Česká republika nebyla dlouhé měsíce bez vlády s důvěrou. „Oni mají stojedničku, už si rozdělují posty, je tam pět stran, všichni se třesou na funkce a příjmy. Chci říct, že největší nebezpečí této země jsou Piráti. A já, i když nebudu v politice, vždycky budu bojovat proti těmto lidem řízeným z Evropského parlamentu, kteří chtějí rozvrátit naši zemi, kulturu, naše hodnoty, naše všechno,“ pravil Andrej Babiš.

Petr Fiala a jeho pět zásad:

Zdroj: Redakce

Jeho rival Ivan Bartoš věří, že demokratická opozice získá ve volbách díky důvěře lidí většinu: „My jsme ve středních Čechách dokázali, že umíme sestavit dobrou vládu. Zbavili jsme se paní Jermanové. A takových lidí má pan Babiš spoustu, pana Faltýnka nebo advokáta lichvářů pana Vondráčka. My se domluvíme a budeme řešit témata, která zajímají lidi, ne pana Babiše. Vy jste, pane Babiši, svoje impérium postavil na korupci.“ Na to premiér reagoval pohrůžkou, ať nic takového neříká, nebo ho zažaluje: „Tohle si nedovolujte.“

Zdroj: DeníkPetr Fiala z podobného osočování nemá žádnou radost. „Chci, abychom se bavili o receptech, co dělat s touto zemí a věcně si vyměňovali argumenty, což je tady hrozně těžké. Samozřejmě uděláme vše pro to, abychom rychle sestavili funkční vládu. Věřím, že lidé podpoří změnu, která je naprosto nutná. Jinak je možné, že tu budou dál vládnout populisté a nic se nevyřeší, neporadíme si s drahotou, s výstavbou bytů, důchodovou reformou, se vzděláním. Navíc je tu hrozba, že budou vládnout s extremisty a to je něco, co si Česká republika nemůže dovolit,“ uzavřel Fiala.