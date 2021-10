Hádka o Orbána v debatě Deníku. Nic o něm nevíte, zlobil se Babiš

Návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána, který týden před volbami přijel podpořit předsedu hnutí ANO Andreje Babiše do Prahy a do Ústí nad Labem (kde kandiduje), rozlítila také účastníky středeční premiérské debaty Deníku. Podle lídra koalice SPOLU Petra Fialy je to klasická kampaň, lídr Pirátů a STAN Ivan Bartoš pak varoval před „Orbanizací“ České republiky.

Premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek Viktor Orbán při dřívější návštěvě Prahy. | Foto: Deník / Martin Divíšek