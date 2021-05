Volby: Do roku 2027 každý rok minimálně jedny

Ani po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny si voliči dlouho neodpočinou. Hned následující rok nás čekají volby do obecních zastupitelstevch a do třetiny Senátu. Prezidentské volby se uskuteční v roce 2023.

