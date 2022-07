Marika Vitnerová

vedoucí časopisu Veřejná správa, Nové Strašecí

Marika Vitnerová, Nové Strašecí.Zdroj: archiv Mariky Vitnerové

Tématem voleb jistě bude zastavování zemědělské půdy, kapacity mateřských škol, energie a bezpečnost. Potěšilo by mě, kdyby mezi tématy bylo například i řešení růstu energií a realizovatelné návrhy na možnosti využívání alternativních zdrojů energie. Těch inspirací je po Česku již řada. Zároveň i podpora služeb ve městě, výstavba dostupného bydlení, pokračování v zapojení občanů do rozhodování, a to například prostřednictvím participativního rozpočtu. Témat by bylo jistě víc, ale v tuto chvíli není jednoduché predikovat, s čím hodlají kandidáti táhnout do boje o křesla na radnici, žádní uchazeči kampaň zatím nespustili. Jisté je, že počet zastupitelů se v Novém Strašecí měnit nebude, zůstane jich 21. Nezbývá než všem kandidátům popřát, aby to byl boj čestný a nám občanům, abychom s výběrem zastupitelů, starosty nebo třeba starostky, byli spokojeni.