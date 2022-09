Vedení obce trápí například situace kolem hospody. V anketě na webu Rakovnického deníku nadpoloviční většina respondentů vybrala možnost, že by hostinec provozovala obec, když se nenajde soukromý majitel. Čtvrtina pak odpověděla, že zabývat se pohostinskými službami naopak není úkolem vedení obce. A desetina by nejdřív opravila sál a až pak se zabývala hospodou.

Někteří občané by si ji přáli mít v místní cukrárně, jiní v dosavadní hospodě U Lípy, která ovšem potřebuje opravu. Ta by vycházela na 10 milionů korun. „Problém je, že nastane situace, že tu nebude ani sál. Ten, který tu máme, má špatné vytápění a oprava topení by byla nákladná. Existuje projekt z 80. let na výstavbu kulturního zařízení. Ten počítá s tím, že stávající by se zboural a postavil se nový sál i s restaurací. Ale stavba by stála tak 40 milionů, což je pro nás obrovské množství peněz,“ konstatoval starosta Lužné Václav Kejla. Ten už mimochodem v nadcházejících volbách nekandiduje a s hostincem i dalšími projekty si bude muset poradit jeho nástupce.

I v dotazníku, který čtenáři Deníku od jara vyplňovali, se u těch, kteří budou volit v Lužné, objevilo téma revitalizace a rozvoje obce. Do těchto plánů radnice patří oprava školky na nádraží, stavba pečovatelského domu, revitalizace části parku či kanalizace v ulici Za Školou. Ovšem otázkou je, na co budou v rozpočtu peníze.

Projekt na opravu školky v části Lužná II je již hotový. Jedná se o kompletní rekonstrukci vnitřku včetně podlah, nových tepelných čerpadel, rozvodů vody či elektřiny. Objekt by měl dostat také nová okna a zateplení. „O opravě jsme uvažovali již před osmi lety, tehdy to zastupitelé shodili ze stolu a náklady byly odhadovány na pět milionů korun. Nyní to bude vycházet na více než dvojnásobek,“ uvědomuje si luženský starosta Václav Kejla.

Vůbec největším projektem, který je v plánu tři roky, je dům s pečovatelskou službou. Nacházet by se měl v centru obce a celkem by měl mít dvacet bytů. I se zázemím by se měl rozprostírat ve třech velkých budovách. „Dům by měl být v pasivním standardu s výtahem,“ řekl starosta.

V Lužné jde do voleb pět subjektů. HASIČI LUŽNÁ, Koalice TOP 09 a nezávislých kandidátů, LUŽNÁ 2022, NAŠE LUŽNÁ, SPOLEČNĚ MY! Dosavadní starosta obce Václav Kejla už nekandiduje, tak je jisté, že Lužná bude mít nového starostu. Nejstarším kandidátem je šestasedmdesátiletý penzista Jiří Rumrich (LUŽNÁ 2022), nejmladším pak osmnáctiletý student David Štys (HASIČI LUŽNÁ). Na kandidátních listinách je celkem 67 kandidátů, z toho 25 žen. Nejpočetněji jsou zastoupené věkové kategorie 25 až 29 a 45 až 49 let, kde je po devíti kandidátech. Osm kandidátů je pak ve věku 50 až 54 let a sedm ve věku 20 až 24 a 30 až 34 let. Naopak jen jeden kandidát, již zmíněný David Štys, je v kategorii do 19 let.

Před třemi lety se náklady odhadovaly na 60 milionů korun, v současné době zřejmě přesáhnou 80 milionů. „Čekáme na vhodný dotační titul. S naším rozpočtem, který činí 30 milionů, se do akce nemůžeme pustit bez dotace. Zároveň z ní potřebujeme pokrýt co nejvyšší množství nákladů,“ doplnil Kejla.

Luženští plánují také revitalizovat park v druhé části návsi, avšak zatím na ni není dostatek financí, proto se projekt zatím odkládá. Dále se zpracovává projekt na zřízení kanalizace v ulici Za Školou, kde by měla být rovněž opravena komunikace. „Tato akce by měla vyjít na 10 milionů korun, ale ta zůstane až pro ty, kteří přijdou po nás,“ pronesl luženský starosta.

Sloupek šéfredaktora Martina Rumlera: Téma voleb? Kde vzít a nekrást



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivPeníze, peníze a zase peníze. Když jsme se voličů napříč krajem ptali, co by od nových zastupitelstev, která vzejdou z komunálních voleb chtěli, objevovaly se parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec.



A na tohle všechno jsou třeba peníze, kterých radnice obvykle nemají nazbyt. „S naším rozpočtem, který činí 30 milionů, se do akce nemůžeme pustit bez dotace. Zároveň z ní potřebujeme pokrýt co nejvyšší množství nákladů,“ řekl Deníku před časem starosta Lužné o plánech na dům s pečovatelskou službou za bratru 80 milionů korun.



Podobně popisovaly v uplynulém volební období své plány i další hlavy měst a obcí.



Možná tedy téma Co u vás rozhodne volby mohlo být pro všechna vybraná města a obce jednotné. Rozhodne šikovnost vedení radnic sehnat dotace, naspořit peníze, postarat se. A rozhodne sázka voličů na to, komu se to podle nich v následujících čtyřech letech povede.



Zachovat totiž města a vesnice v provozu je čím dál dražší a lepší to nebude. Nová vedení radnic budou muset sestavovat rozpočet s vědomím toho, že daleko více peněz půjde na vytápění veřejných budov, na elektřinu a plyn. Zároveň budou muset vymyslet „polštář“ pro případy, že se do stavu nouze dostanou jejich obyvatelé a ne vždy bude umět pomoci stát či kraj.



V takové situaci se ale žádaná parkovací místa, zdravotní střediska, školky, školy, silnice, chodníky, kanalizace i obecní hostinec vzdalují a je možné, že ani další volební období nebude stačit na to, aby alespoň něco z toho vzniklo. Ačkoli se totiž jistojistě život v ulicích a rozvoje obcí a měst zcela nezastaví, je docela pravděpodobné, že se na nějakou dobu zpomalí.



Proto budou komunální volby také o výběru šikovných hospodářů a často obětních beránků, kteří budou z pozice komunálního politika muset přijímat i nepopulární opatření a vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze.



Za redakci středočeských Deníků vám přeju dobré rozhodování u voleb, šikovné a schopné vedení vaší radnice a aspoň nějaké splněné předvolební sliby.