Oprava sportovní haly, nebo výstavba nové? Případně obojí. To je letitý rakovnický evergreen. Stávající hala, která oslavila čtyřicítku, už současným nárokům na sportování nestačí. A tak členové sportovních klubů musí za tréninky i zápasy dojíždět do jiných měst.

Projekt na rozšíření a rekonstrukci sportovní haly v Rakovníku by mohl být hotový do konce příštího roku. Současné vedení města, se totiž rozhodlo obnovit tento záměr. Hala dostala zelenou poté, co se městu nepodařilo získat dotaci od Národní sportovní agentury na rekonstrukci tribuny stadionu SK Rakovník.

„Zahájení projektových prací předpokládáme ve druhé polovině příštího roku, dokončení do konce následujícího roku. Předpokládanou výši ceny projektové práce nyní nejsme schopni odhadnout,“ konstatovala mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Město si na rekonstrukci stávající haly a přístavbu nové haly nechalo v prvních měsících loňského roku vyhotovit architektonickou studii. Aby mohlo případně žádat o dotaci, bylo potřeba jako povinnou přílohu doložit veškeré podklady.

Proto loni v červnu vypsalo výběrové řízení na zhotovitele projektu. Přihlásila se ovšem pouze společnost Atelier 99 s nabídkou ve výši téměř devět milionů korun, která více než dvojnásobně převýšila předpokládanou hodnotu zakázky, stanovenou na 4,2 milionu korun.

„Tuto částku jsme odhadli z poměru už vysoutěžených cen na projektovou dokumentaci bazénu a tribuny na SK a částky z rozpočtu projektanta na realizaci těchto staveb,“ připomněla Hradilová. Město proto zadávací řízení zrušilo.

Rekonstrukce staré haly a stavba nové

Předpokládané náklady na rekonstrukci sportovní haly jsou podle odevzdané studie a předběžného odhadu z roku 2021 ve výši 209,7 milionu korun. Studie počítá nejen s rekonstrukcí čtyřicet let staré haly, ale také s novou halou, která bude umístěna v sousedství venkovního areálu AquapRaku.

Ve stávající hale bude rozšířen rozměr hrací plochy na 34,8 x 19,1 metru. Plochy budou maximálně využity tak, že vznikne dvanáct šaten namísto současných šesti. Umístěny budou mezi oběma halami, nad nimi ve druhém patře se budou nacházet toalety, malé občerstvení, cvičební sál, klubovna a také prostory k pronájmu.

Nová hala bude mít rozměry hrací plochy 46 x 26 metrů a kapacitu tři sta diváků.

V souvislosti s rozšířením haly by mohlo dojít ke zmenšení sousedního autobusového nádraží, jehož východní část by posloužila pro parkovací místa.

Otázkou ale je, jak se k projektu postaví nové vedení města. Všechny kandidující subjekty sice považují za důležité vyřešit nedostatek sportovišť ve městě, své k tomu ale jistě řekne i energetická krize a případná potřeba financí na sociální oblast.

I čtenáři Deníku, kteří na webu v posledních dnech hlasovali v anketě, nejčastěji volili možnost pouze zrekonstruovat starou halu a projekt nové odložit. Přibližně pětina účastníků ankety by pak raději nechala starou halu být a město by podle nich mělo postavit zcela nové sportoviště.

Sloupek šéfredaktora Martina Rumlera: Jak jsme vybírali volební téma a co nakonec může rozhodnout



Šéfredaktor středočeských Deníků Martin Rumler.Zdroj: DENÍK/archivKdyž jsme v redakci Deníku hledali cestu, jak zjistit témata, která v Praze a středočeských městech a obcích budou hrát nějakou roli ve volbách, zkusili jsme webovou anketu. A do začátku tohoto týdne jsme sesbírali přes tři tisíce odpovědí vás – našich čtenářů a hlavně voličů, kteří se 23. a 24. září vydají rozhodnout o podobě radnic na další čtyři roky.



Už při zběžném pohledu na průběžné výsledky bylo jasné, co dnes trápí obyvatele měst a obcí. Bez ohledu na pořadí to jsou doprava, dostupnost bydlení, (ne)dostupnost zdravotní péče, nebo počet míst ve školách a školkách.



Snažili jsme se v nich i se znalostí místních poměrů našich redaktorů vybrat pro to které místo to jedno zásadní. Jenomže váha všech se postupně měnila. Zatímco zpočátku se občas objevilo volební téma odrážející postoj k válečným uprchlíkům, ve finále se více a více objevovalo téma energetické krize a strachu ze sociální krize.



Ačkoli tedy nakonec najdete v našem výběru ve vašem okrese či městě třeba parkování jako v Mladé Boleslavi, divokou výstavbu jako v Berouně a Kralupech nad Vltavou, výstavbu sportovišť v Rakovníku či problém s bezpečností a pořádkem kolem ubytoven v Příbrami, vykukuje zpoza rohu cena energií, chudnutí a také to, jak se vedení radnic postaví k pomoci obyvatelům, na které zdražení zásadně dolehne.



Jsem přesvědčen, že ačkoli by všechny obce a města rády stavěly tu silnici, tu parkovací dům a jinde sportovní halu, projdou městské kasy velikou zkouškou, která ukáže, jak dobrými hospodáři byla minulá vedení a jak chytrými investory i sociálními pracovníky jsou povolební vedení radnic.



Zářijové volby možná ve vašem městě nerozhodne jedno konkrétní téma, ale zářijové volby určitě rozhodnou o tom, kdo bude z pozice starosty, radního či řadového zastupitele muset přijímat i nepopulární opatření, vysvětlovat, proč na to, či ono nejsou peníze a hlavně vymyslet jasnou a jednoduchou, přitom však účinnou, cestu, jak svým sousedům v rámci možností komunální politiky pomoci překlenout krizi a nedopustit ztráty bydlení, důvěry ve volené politiky a vůbec ve společnost.