Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Sanytráka

Kdy: v pátek 23. února od 17 hodin

Kde: Městská galerie V. Olivy Nové Strašecí

Výstava fotografií Miroslava Sanytráka bude přístupná v úředních hodinách kulturního centra a v neděli od 13 do 17 hodin. Expozici lze zhlédnout až do 22. března.

Výstava Klubu železničních modelářů Jesenice u Rakovníka

Kdy: v sobotu 24. a neděli 25. února od 13.00

Kde: ZŠ a MŠ Jesenice, budova 1. stupně

Za kolik: vstupné dobrovolné

Výstava se uskuteční u příležitosti 60 let od založení Klubu železničních modelářů Jesenice u Rakovníka.

Dětský karneval v Benešově



Kdy: neděle 25. února 14.00 - 17.00

Kde: Kulturní a informační centrum, Na Karlově 2064, Benešov

Za kolik: 100 korun

Karneval v maskách. Hlavní program pro předem registrované: Pohádkový les – Po stopách sněhové královny (program od autorky blogu Deník fejsbukové matky). Na trase v teple kulturního domu budou na děti čekat herci v překrásných kostýmech a u nich budou děti na jednotlivých stanovištích plnit zapeklité úkoly.

Sokolské Šibřinky



Kdy: Sobota 24. února od 20.00

Kde: Komárov, sokolovna

Za kolik: 200 korun

Tradiční sokolské Šibřinky s tématem Cesta do pravěku. V naděli 25. února si Sokol následuje dětský maškarní bál, který začíná od 15.00 hodin a vstupné na něj je dobrovolné.

Myslivecký ples v kounovské sokolovně:

Kollárovci v Boleslavi



Kdy: sobota 24. února od 17.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: 400, 450 korun

Kollárovci, parta mladých talentovaných muzikantů. Hrají písně blízké folklóru východního Slovenska.

Vtípečky se zelím přináší ty nejvypečenější komiky nové generace. Trojice vystupujících vám naservíruje to nejčerstvější, co napekli za poslední dobu.

Masopust se ve Stochově koná po celý den



Kdy: v sobotu 24. února od 14.00n

Kde: sraz masek na Mírovém náměstí Stochově

Masopustní trh začíná od 10 hodin na Mírovém náměstí. Sraz maškar a program začíná od 14 hodin. Nebude chybět soutěž o nejhezčí masku. Od 18 hodin do 23 hodin je v plánu tancovačka ve foyeru kulturního domu. K tanci a poslechu zahraje Pavel Běloušek.

Lichtenštejnové- 400 let knížecího rodu v Čechách

Kdy: do 15. 9. 2024, sobota – neděle 10.00 – 17.00

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 80 korun, snížené vstupné 40 korun, rodinné vstupné 200 korun

Výstava připomíná výročí 400 let od majetkového vstupu knížecího rodu Lichtenštejnů na území Čech (1622–1623), především zisku komplexu panství východně od Prahy a na Kolínsku (Uhříněves, Škvorec, Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, Kounice, Radim a Rataje nad Sázavou). Lichtenštejnové patřili mezi špičku evropské společnosti a až do poloviny 20. století byli významnými činiteli a mecenáši společenského a kulturního života dotčeného regionu.

Koncert skupiny Jamaron v Kulturním centru Rakovník:

Nirvana Czech Tribute Band - In the name of Cobain

Kdy: sobota 24. února od 20.00

Kde: Music Club Česká 1, Kutná Hora

Za kolik: 200 korun

Pro tuto partu muzikantů z Nirvana Czech Tribute Band - In The Name Of Cobain je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejvíce autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR, na Slovensku i v Německu. Nirvana Tribute Czech je založena pro všechny fanoušky a příznivce živých vystoupení k připomenutí legendy Kurta Cobaina a jeho nadčasového zpracování stylu hudby.