/VIDEO, FOTO/ Poslední dubnová sobota patřila na Tyršově koupališti v Rakovníku již tradičním Čarodějnicím ve stylu Harryho Pottera. Bohatý program zahájilo taneční vystoupení školičky Ajky Nytrové a Sharie Bellydance.

Čarodějnice na Tyršově koupališti v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod

Po kouzelnické show Jana Vaidiše přišlo na řadu další taneční vystoupení, tentokrát taneční skupiny All in 1 dance crew. Následně se malé čarodějnice a čarodějové vyřádili s Katevent.

Po "souboji" Harryho Pottera s Voldemordem byla zapálena vatra s čarodějnicí. Následovala dvě hudební vystoupení kapel Pokaždý jinak a Joe Berry band. Čarodějnický večer zakončila ohnivá show.

Zdroj: Deník/Josef Rod

"Díky všem, kteří přišli užít si skvělý den s Harrym Potterem na Tyršáku v Rakovníku Bylo to náročné, ale myslím, že se to moc povedlo a všichni si to užili. Přišlo Vás přes 2 tisíce lidí. Prodala se všechna tombola a výtěžek z ní - 45 tisíc bude odeslán Zdravotním klaunům. Prodejem buřtíků díky Kauflandu se vybralo deset tisíc a touto částkou podpoříme spolu s ponožkami, které se vybraly nadaci onkoláčků," pronesla pořadatelka Ajka Nytrová.