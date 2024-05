"K tomu, co rodiče a děti malovali mě přivedly dvě věci. První, že jsme zde měli workshop a dětičky malovaly úplněk a hodně se jim to líbilo. Druhou věcí, která mě inspirovala byl krásný přírodní úkaz, a to polární záře, kterou jsme nedávno mohli vidět. Rozhodla jsem se, že tyto dvě věci spojím dohromady a vymyslela jsem předlohu," prozradila majitelka Agátky Martina Němcová.

Malování s rodiči a prarodiči v Kreativním kroužku Agátka v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod