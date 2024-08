V rámci Léta rakovnických dětí, které pořádá DDM Rakovník zavítaly do parku všechny složky Integrovaného záchranného systému, aby předvedly dětem svoji techniku. | Video: Deník/Josef Rod

/FOTOGALERIE,VIDEO/ Dům dětí a mládeže Rakovník pořádá pravidelně příměstský tábor Léto rakovnických dětí, který má celkem čtyři turnusy. V rámci něj do parku před Masarykovu obchodní akademii byly ve čtvrtek dopoledne pozvány všechny složky Integrovaného záchranného systému, tedy policisté, hasiči i záchranáři. Ti předvedli jak svoji techniku, tak i ukázky své každodenní činnosti.

"Včera jsme byli na lanech na kole, ujeli jsme padesát kilometrů a zvládli to všichni. Byli jsme v Hůrce v Lesní správě. Pak jsme byli v zámeckém parku a nakonec se osvěžili v Bartoni. Máme skupiny pěších a cyklistů a jsou rozděleni po deseti na jednotlivých stanovištích. Dneska jsou cyklisté z toho včerejšího výletu trošičku unavení. Člověk to musí připravit hodně dopředu, zamluvit, objednat a neví, že bude 30 stupňů, to se nedá předpokládat. Zítra nás čeká dopravní výchova a koupaliště," uvedla Hana Opatová z DDM Rakovník.