Pro příchozí byly připraveny od 14 hodin vědomostní soutěže, různé sportovní aktivity. Nechyběla ani ukázka hasičské techniky a svoji techniku předvedla také státní a městská policie.

Dětský den na rakovnickém letišti. | Video: Deník/Josef Rod

K vidění byly také letecké modely LMK Rakovník, ale také skutečná letadla, která dokonce i létala vzduchem.

Dětský den na rakovnickém letišti. | Video: Deník/Josef Rod

Pro zájemce ve věku 14-20 let byl nabízen seznamovací let moderním větroněm ASK 21

Dětský den na rakovnickém letišti. | Video: Deník/Josef Rod

Dětem navíc přálo i počasí, takže si nedělní den opravdu užily.