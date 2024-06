Rakovnickej potok

KDY: 14. 6. od 18 hodin

KDE: hostinec U Rozvědčíka

ZA KOLIK:

Old-time hudba ze světa i z domova.

Letňák - lokální minifestival

KDY: 14. 6. od 19:30, 15. 6. od 15 hodin

KDE: Letní kino Rakovník

ZA KOLIK: 150 Kč jeden den

V pátek divadelní představení Divadelního spolku Tyl Rakovník.V sobotu zahrají kapely: The Fee, Pick Up Lines, Sixpack, Five Sins, Mentol.