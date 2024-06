Program na vícero scénách nabídne jak hudební vystoupení a vizuální projekce, tak divadlo pro děti i dospělé, art gallery, výstavy, workshopy pro vnuky i dědy či komentovanou prohlídku hradu od 13hodin a dětský program "A žijí, duchové " od 14 hodin.

Dramaturgie festivalu osciluje mezi žánry jako jsou IDM, contemporary music, elektronická a taneční hudba, indies, trip-hop a fusion jazz. Mezi hlavními headlinery se představí britský zvukový mág WORDCOLOUR (UK, London), patřící mezi současné talenty britské scény IDM. Svým premiérovým vystoupením v ČR vtáhne přítomné do svého imaginárního vnitřního hudebního světa, zahalí zvukem šustícího listí, kroků, gongových syntezátorů, originálním zvukem perkusí a podivně lámaných beatů.

Z domácí scény se představí JAKUB KÖNIG & HVĚZDY s eponymním albem (vydavatelství Animal Music), které se v roce 2023 objevilo na tuzemské scéně jako zjevení , trio talentované zpěvačky a kytaristky ANTONIE (fúze dark elektra, indie a trip-hopu) a indie-soul skupina LUCIANA se zpěvačkou - herečkou Lucianou Tomášovou známou ze seriálu Adikts.

Hudební program na druhé scéně JAN HUStage zahustí DJs a live electronic music acts: MONSIEUR AND MADAME BENOIT (FR), GINKGO LANUGO, JOSEF SEDLOŇ & HELEN ROCKHOUSLE/FILIP MARKES, AIRTO, AGAPE SATORI ANDROMEDAN, BRODY, VOTRES a ZORRO SPECIALTY MELODY.

SOBOTA 15.6.

Hudební program:

Open Air main stage (nádvoří hradu s výhledem do krajiny):

16:00 – 17:00 skupina ANTONIE (CZ) dark electro, gothic post punk, triphop

19:15 – 20:15 skupina LUCIANA (CZ) groovy indies / brno soul pop / fusion jazz

21:45 – 23:00 JAKUB KÖNIG & HVĚZDY feat. TOMÁŠ REINDL (CZ)

00:00 – 01:00 WORDCOLOUR (UK) elektronická / taneční hudba

Vizuální projekce

LINDA ARBANOVÁ – projekce pro vystoupení JAKUB KÖNIG & HVĚZDY feat. TOMÁŠ REINDL (CZ)

JANO ONO – projekce pro vystoupení WORDCOLOUR (UK) + GINKGO LANUGO (CZ)

JAN HUStage:

Sobota 15.6.

14:00 – 16:00 DJ AIRTO (CZ)

18:00 – 19:15 DJ JOSEF SEDLOŇ (CZ) feat. FILIP MARKES (saxophone)

20:15 – 21:45 MONSIEUR ET MADAME BENOIT (FR) - Dj set

23:00 – 00:00 DJ JOSEF SEDLOŇ (CZ) feat. HELÉN ROCKHOUSLE (strings)

01:15 – 03:15 GINKGO LANUGO (CZ) (ambient live act)

Divadlo

Sobota 15.6.

17:00 – 18:00 DIVADLO ADHD – divadelní představení pro velké i malé návštěvníky Sedlák a Plivník

Doprovodný program SOBOTA 15.6. od 13h na několika místech:::

Od 13:00

– Komentovaná prohlídka hradu - Jiří Sobek – průvodcovský Genius loci Krakovce aneb historky, legendy a zajímavosti (komentovaná prohlídka s nejpovolanějším)

Od 14:00

– Výtvarný workshop pro děti v prostorách hradu - A žijí, duchové!

– Předhradí - žonglovací workshop

– Malování na obličej (Face painting by Radka Anežka Hrdličková) - pro děti i dospělé

Od 18:30

– vernisáž výstavy ‘Afrika žijící i hořící’ biologa, cestovatele, lovce vizuálna aka KoMa Photography (výstava přístupná od 13h)

NEDĚLE 16.6.

JAN HUStage:

9:00 - 10:00 RANNÍ JÓGOVÉ PROTAŽENÍ (poté ranní káva a masala čaj)

Přednáška Revitalizovaná budoucnost (Ing. Arch. Radoslav Dvořák).

Možnosti práce se stavem klimatu ve městech a krajině. Inspirativní pohled na možnou cestu k revitalizované budoucnosti, kterou autor popisuje ve stejnojmenné knize vycházející na podzim 2024. Kniha je vícevrstevná, zde nás vezme rovnou do atmosféry už revitalizovaného světa, vyvolá vizi a zapálí oheň inspirace. Přenese posluchače do jiné reality a nechá je si to zcela procítit.

• AGAPE SATORI ANDROMEDAN (CZ) – keyboard live act (klávesy, které umí pohoupat)

• BRODY (CZ) – sweety acid house (sladkokyselé housky)

• SELEKTOR VULGARIS (Experiment Ostrov)

• VOTRES (CZ) – delicut waves (pohlazení libofrekvenčních center)

• ZORRO SPECIALTY MELODY (CZ) - more tribal music < less bull*hit < fantastic lifestyle atd.

Další doprovodný program (Art zóna & Art Gallery) 15.-16.6:

Bohumil Eliáš ml. a Bohumil Eliáš st. — skleněné fascinující objekty, sochy, artworks

Jakub König — malby a obrazy

Pavel Holeček — kinetické a světelné objekty

Rado Dvořák — dřevěné plastiky Dřevokazy

KoMa Photography — výstava fotografií ‘Afrika žijící i hořící’

Ether kolektiv — Audiovizuální instalace v jeskyni (theremin, sound, visual art)

Umělecká kresba hennou od Magdy http://www.maluji.eu/

Užitečné informace:

V restauraci 150 metrů od hradu budou toalety návštěvníkům festivalu zpřístupněny po celou dobu festivalu ( i přes noc) ze zadního traktu restaurace, přímo na hradě WC totiž není.

Další toalety budou přímo PŘED HRADEM a nezapomínáme ani na KEMP POD HRADEM, kde bude dostatek ekologicky nezávadných mobilních toalet, včetně umyvadel s tekoucí vodou zajišťujících kvalitní hygienu.

Sledujte www.artorzo.cz

------------------------------------------------------------------------

Návštěvníci mohou využít festivalového kempu – autokempu v podhradí – a vybraného Artorzo cateringu nejen pro vegetariány.