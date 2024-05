/FOTOGALERIE,VIDEO/ Fanoušci kapel Základní umělecké školy Rakovník Grippeds a The Smallpeople se konečně dočkali. Po odložení jarního koncertu z důvodu nepřízně počasí se koncert dvou oblíbených rakovnických mladých skupin již uskutečnil, a to ve středu v podvečer v Čermákových sadech.

Okolí altánu se zaplnilo krátce před 18. hodinou. Jako první vystoupila skupina Grippeds, která zahrála i několik ryze instrumentálních písní. Nechyběly ovšem ani hity jako Unchain My Heart od Joea Cockera nebo How do you do a Joyride od švédské kapely Roxette. Kolem sedmé hodiny přišli na řadu "Smolíci". Příchozí si mohli vyslechnout například cover od Chumbawamby, Slzy tvý mámy od Olympic, Cudzinka v tvojej zemi od Xindla X a Mirky Miškechové a mnoho dalších.