Josef Rod dnes 11:20

/FOTOGALERIE,VIDEO/ Studenti, učitelé, ale i široká veřejnost se ve středu dopoledne shromáždila na parteru před rakovnickým gymnáziem. Poslední akcí gymnazistů před koncem školního roku byl koncert We´ll rock the town, tedy Roztančíme město v rámci projektového dne U.S. Air Forces in Europe.