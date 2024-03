Celkem 27 tisíc platících návštěvníků vkročilo v loňském roce na nádvoří hradu a prohlédlo si jeho krásy. Krakovec je přitom otevřen pouze od března do října, navíc v březnu a dubnu pouze o svátcích a víkendech. Návštěvní doba se ovšem za poslední léta co do počtu hodin postupně rozšířila.

Co zůstalo stejné oproti loňskému roku je cena vstupného. „Vstupné se nám naštěstí podařilo udržet stejné jako vloni a je odpovídající významu Krakovce. Je ale třeba vzít potaz celospolečenskou situaci, ceny jdou nahoru a první, co si lidé odpustí, je kultura. Návštěvnost byla, řekněme, průměrná, ale lidí, kteří se na hrad vydali, ale nakonec nezaplatili za vstup, je asi většina. Celkem bych odhadl, že k hradu zamířilo kolem 70 tisíc lidí,“ popsal Jiří Sobek.

Základní vstupné činí 120 korun, senioři a studenti platí 100 korun, děti od 7 do 18 let 40 korun. Na Krakovci se plánuje zpřístupnění kaple, což by znamenalo vytvoření ochozu a zcela nevšedních pohledů. Podle kastelána k němu ovšem letos zřejmě nedojde. „Vše je schváleno, prodlužovali jsme stavební povolení, ale na realizaci to v letošním roce asi nevypadá, což mě mrzí. Tímto bychom Krakovec ještě pozvedli, zvídaví turisté, kteří se zajímají hlouběji o geometrii hradu, by měli unikátní možnost vidět hrad z ochozu, který by byl součástí zpřístupnění kaple,“ konstatoval Sobek.

V loňském roce se zbortila západní zeď u druhé brány a byla zde odkryta středověká dlažba. Po dokončení mezibraní zůstala dlažba odkryta, ovšem zřejmě dočasně. „Vzhledem k provozu, kdy přes dlažbu prochází hodně lidí bude asi lepší, když ji zakryjeme a uchováme. To ovšem bude předmětem až příštího roku,“ přiblížil kastelán, který by také rád dokončil experimentální zastřešení v prostřední jižní části. „Dvě krajní části už máme zastřešené a osvědčilo se to, v prostřední části bude i zmíněný ochoz a bylo by dobré tuto část nějakým způsobem chránit,“ přeje si Sobek do příštího roku – teď se bude dělat spíše běžná údržba.

Co se týče kulturních akcí, měly by být zachovány některé tradiční, jako jsou Husovy slavnosti, Hradozámecká noc, koncert Vladimíra Václavka či Oldřicha Janoty, nicméně kulturní program by měl být letos ještě rozšířen. „Rozpočet se ještě dokončuje, ale chceme ještě rozšířit spolupráci s hendikepovanými, ale také odsouzenými, tedy věznicemi Oráčov a Drahonice. Vloni jsme začali spolupracovat s divadlem Taška z Kladna, které má velké zkušenosti s hendikepovanými lidmi, domluvili jsme se, že pro ně udělají divadlo, povídání a premiéru filmu, který se také na Krakovci natáčel,“ prozradil Sobek.

Akce se uskuteční 22. června, a to v rámci memoranda mezi Národním památkovým ústavem a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Na hradě budou opět pracovat vězni z Oráčova, kteří pomáhali také již během natáčení filmu s hendikepovanými, ale také odsouzené z drahonické věznice. „Moc věznicím za spolupráci, která je ku prospěchu oběma stranám, děkuji,“ uzavřel kastelán.