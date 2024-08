Kouzelné je také okolí Branova či Nezabudic, se kterým se váže jméno spisovatele Oty Pavla. Ten má při pravém břehu Berounky mezi oběma obcemi pamětní síň, v níž mohou návštěvníci spatřit různé fotografie z života významného spisovatele. K síni se zájemci mohou dopravit pomocí přívozu Luh-Branov, který je v letních měsících otevřen každý den od 9 do 19 hodin.

„V okolí Berounky je opravdu spousta míst, která stojí za to vidět. Třeba údolí Javornice. Krásné procházky jsou také kolem Tyterského potoka. Také pivovar Chříč tolik lidí nezná, ale líbí se mi, jakým způsobem to tam vedou. Ta odvaha, nastěhovat se do místo, o kterém nikdo moc neví a z ruiny vzkřísit prosperující záležitost – to stojí za navštívení,“ doporučuje kastelán hradu Krakovec Jiří Sobek.

Výlety do okolí řeky Berounky lze spojit právě s navštívením tohoto unikátního hradu, který je do konce srpna otevřen šest dní v týdnu kromě pondělí.

Jiří Sobek má rovněž ve velké oblibě zříceninu hradu Jenčov, k níž se turisté dostanou po červené směrem o Sýkořice. "Není to tolik známá zřícenina hradu, ale je to opravdu kouzelné místo a váží se mi k němu hezké vzpomínky. Založen byl zřejmě ještě před Krakovcem,“ popisuje Sobek.

Zajímavá jsou i místa na opačné straně Rakovnicka. Například na Podžbánsku, kde se nachází zříceniny hradů Pravda a Džbán, které od sebe dělí jen několik kilometrů. Džbán byl postaven za krále Václava I., ale od 16. století se uvádí jako pustý. Hrad měl mnohaúhelníkový půdorys a tři okrouhlé věže, které se dochovaly až do 19. století. Dnes zde můžete spatřit zbytky několika zdí, jedné z věží a hradního příkopu. Také okolí Nesuchyně, Kounova (v blízkosti se nachází věhlasné Kounovské kamenné řady), Lhoty až po Mšec nabízí opravdu krásné vyhlídky.