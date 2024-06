Spolek byl založen letos v květnu a potvrdil ho Městský soud v Praze s cílem pomoci kočkám (v nabídce je odchyt a kastrace, péče o nemocné a handicapované). V současné době čítá tři členy. „Na stará kolena s roztroušenou sklerózou a po třiceti letech ve zdravotnictví jsem se jala tedy zachraňovat už něco jiného, než lidi. Němých tváří je tady všude plno, jsou tu všude s námi, na lince, na stole jo, je to prostě jejich domov,“ popsala Klára, předsedkyně spolku.

Ta pomáhá zvířatům již mnoho let. „Myslela jsem si, že bych nedala jejich nemoci, úrazy, ale jak je vidět, člověk to prostě dá, když musí. Jde překonat tu bariéru strachu. Byla jsem schopna jet do Hořoviček, kde byla sražená kočka, která na tom byla ale velice špatně a usoudila jsem, že se musí utratit, což je takové smutné. Je ale i plno veselých příběhů, jeden kocourek si u nás otvírá dveře, takže tu máme kvůli němu takové ty koule,“ usmívá se Klára a dále pokračuje.

„Mám tu například i kočičku, která se motá, když chodí. Pak máme kocourka po autonehodě, kterého jsme nakonec zachránili. Takže občas se něco zadaří, občas ne. Na Rakovnicku teď žádný útulek není a je to škoda. Tady je odnož Srdcem pro kočky, depozitum pro koťata a jinak nic široko daleko,“ sdělila Hrušková, který se chystá oslovit městský úřad v Rakovníku.

„Dům máme velký, zahradu také, tam by se dal postavit ještě venkovní kotec, jeden mám před postavením, tam by se ještě daly udělat voliéry je pro ně. Ony mají rády pobyt venku, ale ven nemůžou, protože by je tam něco přejelo, byť jsme malá vesnička. No hned ve vesnici mám veterinářkou doktorku Koláčkovou, ta je šikovná,“ říká Klára.

Předsedkyně spolku by chtěla svoji domácnost přebudovat na útulek, který by mohl být kapacitu kolem osmdesáti koček. Ten, kdo by chtěl přispět na chod chod vznikajícího spolku a budoucího útulku, může tak učinit finanční částkou na číslo transparentního účtu: 2202886101/2010.

„Určitě plánujeme přístavby, ale to je vše plán do budoucna. Nejdůležitější v současné době je, vybudovat karantény, izolace, to znamená klece. Jako čistící místnost budu mít koupelnu, akorát ze špajzu udělám místnost na krmivo. No a musí mít požárně bezpečnostní prověrku a na stavebním úřadě mi musí změnit nějaké bytové prostory na nebytové. Takže budu mít z části domu útulek a venkovní výběhu. Šla by upravit půda, zbourat staré garáže, které nepotřebuji. Doufám, že vzniku útulku dosáhnu, protože do budoucna bych tu mohla mít kapacitu osmdesáti až sto koček. Myslím, že bychom tak dokázali zachránit hodně životů,“ uzavřela.

Klára Hrušková

Třicet let pracovala pracovala jako sestra, naposledy na Bulovce. Před 16 lety prodala byt v Praze, koupila domek v Bukově a pomalu a nenápadně přicházely kočky, většinou nemocné nebo zraněné, až se z jejího domova stal kočičí dům. Dne 18. května založila spolek a chystá se vybudovat útulek. V současné době shání nejen dotace a granty, ale také lidi na výpomoc. Ráda by organizovala charitativní aukce a bazárky ve prospěch koček. V budoucnu chce vybudovat i e-shop, nejlépe s pomůckami pro handicapované a nemocné kočky. Více informací na fb stránkách Domov Kulíšek z. s.