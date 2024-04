/FOTOGALERIE,VIDEO/ Již posedmadvacáté se v klubu Domu dětí a mládeže Rakovník uskutečnila tradiční pěvecká soutěže Rakovnický slavíček, a to ve středu 10. dubna. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.

V Domě dětí a mládeže se uskutečnila tradiční pěvecká soutěž Rakovnický slavíček. | Video: Deník/Josef Rod

Vždy po odzpívání jedné kategorie vyhodnotila porota ve složení Eva Perglerová , Lucie Poddaná Melčová, Marie Círová - zakladatelka Rakovnického Slavíčka a Lucie Machaňová vítěze. V nejmladší kategorii 3 - 4 roky zvítězila Sára Pavelková s písní Vyletěla holubička. V II. kategorii dětí od 5 do 6 let triumfovala s písní Opičí krasavice Ema Talliánová. Mezi prvňáčky a druháčky vyhrála Petra Sinkulová s písní Pásla kačinečka. V nejstarší kategorii dětí od 3 do 4 třídy získal nejvíce bodů Matěj Kostka za píseň A vy páni muzikanti. Celkem se soutěže zúčastnilo 50 zpěváčků 10 škol okresu Rakovník.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Pořadí

I. kategorie: 3 - 4 roky

Jméno Škola Název písničky

1. SÁRA PAVELKOVÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ VYLETĚLA HOLUBIČKA

2. PETR ZECHOVSKÝ MŠ PRŮBĚŽNÁ PLETLA V KYTKU ROZMARÝNKU

2. ANEŽKA KODYMOVÁ LESNÍ ŠKOLKA LUŽNÁ KALAMAJKA

II. kategorie: 5 - 6 let

1. EMA TALLIÁNOVÁ MŠ KLICPEROVA OPIČÍ KRASAVICE

2. SOFIE LINDA BORÁŇOVÁ MŠ V HRADBÁCH PETRKLÍČ

2. BEÁTA KOPÁČKOVÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ CO SCHÁZÍ JARU

3. MARIE HAVLOVÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ MĚJME SE MOC RÁDI

3. VIKTORIE LÉDLOVÁ MŠ PRŮBĚŽNÁ NA TOM PRAŽSKÝM MOSTĚ

4. DENIS KRONICH MŠ V HRADBÁCH JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

4. NIKOL VÁGNEROVÁ MŠ KLICPEROVA FERDA A HŮLKY

5. EMA NYŽKOVSKÁ MŠ KLICPEROVA PROBUDIL SE MALÝ BROUČEK

5. MIA HALÁMKOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY NIC NEDBÁM

6. JANA ICHOVÁ MŠ V HRADBÁCH VLAŠTOVKY

7. ADÉLA MACKOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY ADÁMKU NÁŠ

7. RICHARD PÉREZ ZŠ A MŠ LIŠANY KARLÍKU, KARLÍKU

Rakovnických slavíčků bylo přes čtyřicet. Zpívali lidovky i písničky z pohádek

III. kategorie: 1. - 2. třída ZŠ

1. PETRA SINKULOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK PÁSLA KAČENIČKA

2. TOMÁŠ ZECHOVSKÝ 2. ZŠ RAKOVNÍK CVRČEK HOUSLISTA

2. ADRIANA DOLEJŠOVÁ ZŠ A MŠ HŘEDLE TOHO I TOHO JE MNOHO

3. PAVEL ZÁKON ZŠ A MŠ LIŠANY OKOLO FRÝDKU

3. KATEŘINA ENGELOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK BYLA JEDNA KÁČA

3. ZUZANA VOLRÁBOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK OKOLO FRÝDKU

4. VERONIKA LÉDLOVÁ ZŠ A MŠ HŘEDLE KDYŽ SE ZAMILUJE KŮŇ

5. JOSEF SALAMÁNEK ZŠ A MŠ LIŠANY STATISTIKA NUDA JE

5. HANA KODYMOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK ŽÁBA PUK

5. ANDĚLKA MAJDANOVÁ 1. ZŠ RAKOVNÍK KOMÁŘÍ SVATBA

5. KLÁRA HÁČKOVÁ SŠ, ZŠ A MŠ RAKOVNÍK ČERNÉ OČI, JDĚTE SPÁT - speciální cena poroty

5. ANETA NOVOTNÁ ZŠ A MŠ HŘEDLE NENÍ NUTNO

6. MIKULÁŠ VANÍČEK KDYBY BYL BAVOROV

6. MARIE THEA KUČEROVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK NA TOM PRAŽSKÝM MOSTĚ

7. MAREK VITNER ZŠ A MŠ HŘEDLE JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK

7. LUCIE PUŽMANOVÁ SŠ, ZŠ A MŠ RAKOVNÍK ZIMNÍ - speciální cena poroty

8. ŠIMON DUSPIVA ZŠ A MŠ HŘEDLE KDYBYS MĚLÁ MÁ PANENKO STO OVEC

9. JULIE RENCOVÁ 1. ZŠ RAKOVNÍK VŠECHNO JE NARUBY

IV. kategorie: 3. - 4. třída ZŠ

1. MATĚJ KOSTKA 3. ZŠ RAKOVNÍK A VY PÁNI MUZIKANTI

2. HELENA KOPECKÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK JAKŽIVA JSEM NEVIDĚLA

2. EMILI KŘIŠÍKOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK IŠLA MARINA

3. VÁCLAV SUK 2. ZŠ RAKOVNÍK MRAVENČÍ UKOLÉBAVKA

3. VIKTORIE ŠVARCOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK COŽ SE MNĚ MÁ MILÁ

4. ZUZANA ZÁKONOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY KDYBY SE V KOMNATÁCH

4. ADÉLA ŠABÍKOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK BESKYDE, BESKYDE

4. ANNA ČERNÁ 1. ZŠ RAKOVNÍK JÁ HUSÁREK MALÝ

4. ANETA ŠULCOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK VYLETĚLA HOLUBIČKA

4. ELIŠKA VOTAVOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK BODAJ BY VÁS VY MLÁDENCI

5. KAROLÍNA ČERMÁKOVÁ ZŠ A MŠ LIŠANY BUCHET JE SPOUSTA

5. AGÁTA RADOVÁ 3. ZŠ RAKOVNÍK JA KEĎ SA JANOŠKO

6. LILIANA KONVIČNÁ ZŠ A MŠ HŘEDLE BABIČKO, NAUČ MĚ CHARLESTON

6. SÁRA JIRASOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK ČERNÉ OČI, JDĚTE SPÁT

6. ANNA ZECHOVSKÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK JÁ HUSÁREK MALÝ

7. VANESSA VOSTRÁ 1. ZŠ RAKOVNÍK BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ

8. SIMONA SLOUPOVÁ 2. ZŠ RAKOVNÍK Ó HŘEBÍČKU ZAHRADNICKÝ