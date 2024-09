„Zrádci jsou v současné době nejúspěšnějším novým formátem, který je postupně uváděn na většině světových trhů. Základním princem pořadu je zábavná hra Městečko Palermo usíná, která se dočkala velké obliby a je dominantní zábavou prázdnin,“ popisuje TV Prima v tiskové zprávě o seriálu, který vznikal na Křivoklátě.

Princip hry je jednoduchý – skupiny soutěžících plní denní úkoly, ale zásadní je, že každou noc skupina zrádců jednoho z účastníků ze hry vyloučí.

Zrádci, detektivní reality show, moderuje Vojtěch Kotek. | Video: se souhlasem FTV Prima

Zbylí účastníci mají možnost hlasováním domnělého zrádce odhalit a toho ze hry vyloučit. Celou dobu divák sleduje klasickou a vlastně i oblíbenou zápletku – kdo vyhraje? Dobro, nebo zlo? Věrní, nebo zrádci?

Divák sleduje detektivku, ve které on na rozdíl od aktérů ví, kdo je zrádce. „Obrovskou přidanou hodnotou je lokalita, kde se Zrádci natáčeli, tedy nádherný hrad Křivoklát,“ jsou přesvědčení tvůrci.

Zrádce moderuje herec Vojtěch Kotek. „Těším se a jsem zvědavý, co se vlastně stane. Je to hra, kterou lidi musí hrát hrát dobře a musí být chytří na to, aby ji hráli dobře. Mě strašně baví se koukat na chytré lidi, jak něco hrají, takže je to velmi vzrušující,“ říká Kotek.

Mezi účastníky jsou třeba policista, lovkyně, vývojář umělé inteligence či kastelán hradu, ale třeba i moderátor a publicista Luděk Staněk, novinář Jan Tuna nebo tanečnice a choreografka Quasha.

Pořad startuje v neděli 22. září ve 20.15 na TV Prima, na streamovací platformě Prima+ je pak k vidění už od neděle 15. září.