Rozhledna je vysoká 21,5 metru a v těchto dnech je hojně navštěvována nejen Rakovničany, ale i turisty z okolních i vzdálenějších okresů. Je možné ji navštívit denně od 9 do 18 hodin, vstup je volný.

Přímo v Pavlíkově se nachází Galerie Anderle, která je otevřena vždy od 12 do 18 hodin. Dále Muzeum veteránů, které je veřejnosti otevřeno od čtvrtka do neděle od 10 do 17 hodin. V současné době v muzeu najdete více než sto jednostopých vozidel, ale i další exponáty, například i kočárky či výrobky z Rakony a před muzejní budovou stojí socha sv. Kryštofa.

Za návštěvu stojí jistě i FotbalPark na kraji městyse, který je otevřen od pátku do neděle. Necelých pět kilometrů jižně od Pavlíkova je možné spatřit cenný souboru lidových staveb v obci Skřivaň. Některé roubenky pochází i ze 17. století.