V Muzeu Nové Strašecí se v sobotu a neděli uskuteční Letní víkendová hra pro děti. Jedná se o doprovodný program k výstavě Česká vrcholná gotika v modelech. Program se koná od 9 do 17 hodin a vstupné činí 30 korun.

Malí návštěvníci se mohou těšit na dobrodružnou hru, při které budou pátrat po ztracených částech budov a sestavovat svou vlastní stavbu. Součástí programu je také zábavný kvíz plný zajímavostí a vybarvování gotických oken. Ta si mohou děti odnést domů jako suvenýr.

Ve středu 10. července se uskuteční první vycházka Archeologického léta na lokality na Rakovnicku. Vycházka na čtyřúhelníkový valový areál u Mšeckých Žehrovic zavede účastníky i na místo nálezu slavné opukové hlavy Kelta. Sraz je ve 13 hodin u Malého dvorského rybníka.

V rámci Středočeského kulturního léta se v rakovnickém muzeu koná koncert oblíbeného zpěváka Davida Krause s kapelou. Akce je naplánována na sobotu 13. července od 20 hodin.

Ve stejný den se do Nového Strašecí sjedou indiáni. O víkendu 13. a 14. července se od 9 do 17 hodin koná Indiánské tvoření v muzeu. Příchozí si vyrobí indiánský amulet, bubínek nebo lapač snů a zapojí se do pátrání po tajné zprávě. Poplatek za tvoření je 50 korun.