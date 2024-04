Bohumil Bureš vzpomíná na své začátky, kdy rozběhl službu z poslední výplaty. "Kdysi jsem jezdil s kapelami na různé koncerty a festivaly a pak pro Lucku Bílou. V době nástupu covidu Slováci zavřeli hranice a volala mi Lucka, zda mám sbaleno. Já, že už jdu balit, těším se, měli jsme turné. Lucka řekla, tak už nebal, Slovensko zavřelo hranice a je konec. Tím to všechno skončilo. Na druhou stranu to odstartovalo můj nápad,“ popsal Bohumil Bureš.

Byl únor roku 2020. Tehdy si šel koupit svůj první vůz, ve kterém rozvážel, a to Renault Senic. „Kultura a všechno zmizelo, tak jsem si říkal, že zkusím třeba tohle. Přišla mi poslední faktura z práce, koupil jsem si od kamaráda Renaulta Senic, který má vysoké sezení, což je super a jezdil jsem s ním. První měsíc jsem jezdil na své náklady, udělal jsem letáčky, rozvezli jsme je s kamarádem a tak to začalo. Teprve poté jsem šel na městský úřad požádat, zda do toho chtějí jít. Tajemník Tláskal uznal, že je to super nápad, sepsali jsme smlouvu a od 1. března jsem začal spolupracovat s městem,“ vrací se zpět majitel Senior taxi v Novém Strašecí.

První rok byl podle jeho slov velmi krutý, a to i vzhledem k epidemii a opatřením. „Musel jsem si sehnat ještě jinou práci, koupil jsem si dodávku a šel vozit nábytek. Z druhé práce jsem to vše dotoval, jinak bych neměl peníze na řidiče a na nájem,“ pronesl.

Za čtyři roky se mu vození klientů za doktory či nákupem rozjelo. Nyní obsluhují tři řidiči šest obcí včetně Nového Strašecí a zhruba 600 zákazníků. Více než čtyři sta je právě z Nového Strašecí. „Máme objednávky na říjen, listopad. Lidé předem vědí, kam pojedou, kdy mají vyšetření, nahlásí si to u řidiče. Každý z mých řidičů obsluhuje dvě obce. Ke Strašecí patří Rynholec, další obsluhuje Lány a Vašírov, další Řevničov a od března také Mšec. Mezi sebou samozřejmě komunikují, když to jednomu někde časově nevychází, nevyhovuje, zkusí kolegu a pak volají člověku zpět. Chceme maximálně vyhovět všem, i když někdy, když se sejdou čtyři zákazníci ze čtyř obcí najednou to úplně nejde,“ vysvětlil Bureš.

Služba se objednává telefonicky na čísle 703 634 285 pro Nové Strašecí a Rynholec, pro Lány a Vašírov: 774 362 560 a Řevničov, Mšec: 774 317 538 v každý pracovní den od 7 do 16 hodin. Aby mohli lidé službu podle uvedených pravidel využívat, potřebují k tomu průkaz, který jim bude vystaven bezplatně v úředních dnech na městském či obecním úřadu. K vyřízení průkazu postačí předložit občanský průkaz nebo průkaz ZTP. „Provozní doba je daná, je to ovšem individuální. Když někdo potřebuje být už v sedm hodin v Praze, vyjedeme někdy kolem půl šesté a řidiči se doba nekrátí, do čtyř je na telefonu a přijímá objednávky. Řidič nejlépe ví, koho má objednaného, jak dlouho mu bude cesta trvat, aby se mohl věnovat dalšímu klientovi,“ přiblížil Bureš.

Po Novém Strašecí platí klienti 30 korun, stejně jako po obci. Mimo obec do Kladna a Rakovníka 50 korun, do Prahy je to 200 korun a jízda je vždy započítaná jako obousměrná. „Někomu se to hlavně zpočátku mohlo zdát drahé drahé, ale když zákazníkům vysvětlíte, že za třicet korun můžete najet i pět kilometrů od sídliště do Penny, pak třeba na poštu a zpátky přímo k domu, řidič všude na klienta počká, tak je ta cena myslím adekvátní. Obzvlášť proti jiným senior taxíkům. Například na Kladně stojí i šest set korun. Ale já mohu brát klienty pouze tam, se kterými obcemi mám smlouvu. Ujeté kilometry hradí obec, já obci fakturuji na základě knihy jízd,“ sdělil majitel Senior taxi v Novém Strašecí.

Senior taxi nabízí i službu E-recepty, kdy klient vůbec nemusí z domu a domluví se s řidičem, kterému E-recept pošle. „My mu ho vyzvedneme a dovezeme recept zpět. Nikdy jsem nebral od lidí peníze za jízdu, kilometry se fakturují obci. Nákupy často děláme tak, aby lidé nemuseli z domu a doneseme to zákazníkům až do bytu. Mohou si napsat nákupní seznam, když něco nemají, tak s nimi komunikujeme. Snažíme se tu být hlavně pro lidi a zpříjemnit jim život. Nikdy nevíte, jak dopadnete,“ poznamenal Bureš.

Ten už by se nyní ke kultuře nevrátil, i když na turné a koncerty vzpomíná s nostalgií. „Byl jsem u toho asi tři roky a přivedl mě k tomu kamarád. Vozil jsem aparaturu na všemožná místa kamionem, jezdili jsme i do Rumunska a okolních zemí. Kluci mě naučili stavět i stage, zapojovat obrovské obrazovky. Moc mě to bavilo, komunikace s Luckou Bílou byla úžasná. Znáte ji s televize a najednou si s ní tykáte. Když se točilo XXX, seděl jsem během pauzy mezi natáčením kousek od Vina Diesla a on na mě mávl, ať si sednu k němu. Já neuměl anglicky, tak vše překládal člověk, co měl na starosti reklamu. Normálně si se mnou povídal, jak kdybychom spolu vyrůstali. Byl to super člověk. To jsou zážitky, které vám nikdy nevezme Mrzí mě, že to tenkrát skončilo, mohl jsem se vrátit, ale nelze sedět na dvou židlích současně,“ uvědomil si sympatický majitel Senior taxi.

Nyní uvažuje u koupě dalšího vozu, ale také rozšíření svých služeb. „Přemýšlel jsem nad pomocí při úklidu, mytí oken. Je to zatím v plenkách. Ale bylo by fajn lidem vymalovat za dobrou cenu, udělat lakýrnický práce. Už to bylo domluveno s jedním kamarádem malířem, bohužel zemřel. Tím to všechno padlo, tak uvidíme, jak se to vyvine později,“ uzavřel Bureš.