/FOTOGALERIE,VIDEO/ V zahrádce hospody U Rozvědčíka se v pátek pařilo na nesmrtelnou hudbu legendárních The Doors Pozvání sem přijal The Doors Tribute band z Kladna.

Skupina vzdávající poctu legendární formaci Jima Morrisona zahrála hity jako Light My Fire, Riders on the Storm nebo Break on Through a mnoho dalších písní.

The Doors Tribute zahrál v hostinci U Rozvědčíka. | Video: Ladislav Humpál

S přibývajícími hodinami se parket U Rozvědčíka zaplnil tanečníky, kteří si páteční vystoupení opravdu vychutnali.