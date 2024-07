Vítězové byli vyhlášeni ve třech hlavních kategoriích – Rodinné domy a obytné stavby, Veřejně prospěšné stavby a Historické stavby. Ani letos nechyběla možnost zvolit ze svých řad přihlášenou realizaci a tím si vybrat toho nejlepšího z pokrývačů 2023. Celkem se o cenu ucházelo 187 realizací, z nichž bylo 13 vybráno porotou jako vítězných. Historické stavby dominovaly výjimečně s pěti oceněními, v kategorii Rodinné domy a obytné stavby se umístili čtyři vítězné realizace a ve Veřejně prospěšných stavbách tři. Porota tento rok rovněž udělila mimořádné ocenění za ukázkové provedení detailů na střeše rodinného domu.

Jak potvrzuje rakovnický pokrývač, deset měsíců v roce prakticky nesleze ze střechy. Kvůli teplému zimnímu počasí posledních let se ve výškách pohybuje nezřídka i o pár týdnů déle, než tomu bývalo kdysi. Koukat na svět ptačí perspektivy je mu vlastní. I o dovolené nejraději odpočívá aktivně ve vyšších nadmořských výškách při zdolávání alpských velikánů na lyžích ať s rodinou nebo jako instruktor na školních lyžařských výcvicích. Nepohrdne ani pěší horskou túrou. Ležet na pláži byste ho našli stěží. To raději vyrazí s kamarády na kolech na Javornici. Ve volném čase si s manželkou pak užívají čtyři vnoučata.

„Z ocenění mám radost, je to odměna za dlouholetou dřinu, ale na druhé straně máme se synem tolik práce, že už raději nevozíme reklamu ani na autě a zakázky musíme odmítat. Ze všeho nejdůležitější je pro mě zdraví a kondice, abych se svému povolání mohl věnovat co nejdéle. Jestli vydržím lézt po střechách až do důchodu, netuším. Až to nepůjde, mám vždycky dost práce i na dílně,“ potvrzuje Radek Hanzl, který se původně vyučil zámečníkem v Rakovnickém TOSu. Klempířinu okoukal postupně od tchána a práci na střechách se věnuje naplno třináctým rokem. Postupně přibral do dvojice dvaatřicetiletého syna. „Lukáš se vyučil v oboru tesař truhlář a střechy děláme spolu. Práce je dost, pokrývačů málo, takže máme objednávky i rok dopředu,“ dodal. Jelikož bydlí ve společném domě, do práce odjíždějí společně, kde makají zpravidla od rána do večera.

Záda, ani ruce ho zatím nebolí a nebo si to zkrátka nepřipouští. Při práci se mu nehody a úrazy vyhýbají. „Pokud jsem se zranil, tak leda při sportu, ale nebylo to nic vážného, jenom pár zlomenin,“ konstatuje. Na střechách a půdách naráží nejčastěji na tamní obyvatele, mezi kterými jsou zejména na Křivoklátsku asi nejčastěji netopýři. Živelné pohromy se mu dosud vyhýbají. „Když se žene nějaká vichřice nebo bouřka, víme to většinou předem a to na střechu nejdeme. Pokaždé je potřeba místo dobře zajistit plachtou a tak. Zatím jsme nezažili žádnou nepříjemnost, ale pochopitelně se to stát může,“ dodal. Stejně tak se Radek Hanzl nesetkal s nikým, kdo by mu za odvedenou práci nezaplatil. „Někteří lidé, zvláště ti ze starší generace nás dokonce i pohostí a navaří, tak jako to bývalo kdysi běžně zvykem, ale je to už je dnes spíše výjimka,“ uzavřel.