Je to akce pro fanoušky skotských her, dobrého jídla, pití, fajn zábavy a fajn muziky. A v rámci jednoho dne zahrají 4 kapely, které hrají tematickou muziku – irskou a skotskou. Jsou to kapely z Čech, ale hrají velice dobře. Během celého dne se koná oficiální liga. To je soutěž skotských her. Je to hlavně o házení, vrhy kládou a kladivem a takovéto podobné sporty a mohou se účastnit i sami návštěvníci a třeba i něco vyhrát. Soutěže končí kolem třetí a pak se vyhlásí výsledky.

K dispozici bude také řada stánků. Co všechno mohou návštěvníci ochutnat nebo si zakoupit?

Letos bude poprvé k dispozici kompletní výbava, co se týče kiltu, košilí a doplňků k tomu. A jinak předměty jako náramky, kůže, zkrátka všechno možné. Dále tu budou stánky s jídle. Vaří nám tam mimo jiné Zichovecký pivovar, ochutnávka whisky a jak jsem řekl, Zichovecké pivo. K němu se váže jedna zajímavost. Už třetím rokem nám vaří jenom pro tuhle akci pivo Skotskovec. A to vaří tím způsobem, že se naučili, jak se ve Skotsku vařilo pivo, než skončili. Převzali jejich recepturu, suroviny, akorát počeštili chuť, a je to tedy něco.,

Kolik tuto akci průměrně navštěvuje lidí? Jak moc byla návštěvnost poznamenaná covidovou dobu?

Abych pravdu řekl, začínali jsme tak se čtyřmi sty návštěvníky. Potom přišel covid a tehdy jsme to chytli tak, že nás otevřeli a pak zase zavřeli. Tehdy jsme měli asi 800 lidí, to bylo super. No a teď se držíme mezi čtyřmi, pěti stovkami. Takže to není žádná malá akce. A co se týče té soutěže - národní ligy, jedná se o největší akci, co v Čechách jsou.

Zmínil jste soutěže. Zatímco nedaleké Skotsko v Kostelíku, které se koná každoročně v červenci je zaměřené hlavně na muziku, u vás je až jedním z doprovodných programů, že….

Přesně tak, u nás je hudba spíše doprovodným programem, dále budou i nějaké tance a dudáci. Opravdu tato akce stojí za návštěvu a budou se bavit nejen dospělí, ale také děti. Je připraven i dětský koutek, který na žádné jiné akci tohoto typu v Čechách není, a je opravdu super. Děti se mohou také zúčastnit soutěží, mají takové odlehčenější závaží.

Je zde i možnost stanování?

Možnost je, ale úplně ji nepropagujeme. Máme tam velké parkoviště vedle akce a postupně, jak odjíždějí lidé, se uvolňuje místo, kde se dají postavit stany a lidi tam můžou přespat. Není to typické stanové městečko, ale přespat se tu dá.

Dá se na akci dopravit například i speciální autobusovou dopravou?

V prvním ročníku jsme to zkoušeli, úplně se to nechytlo a nevyplatilo, takže bohužel speciální autobus nemáme a doprava na místo je opravdu složitá. Ale lidé už se sem naučili jezdit autem, přijedou třeba v pátek večer, odjedou v neděli ráno nebo přijedou v sobotu a zůstanou tam do neděle.