Divadlo na Mayrovce s výtvarnou dílnou

Kdy: sobota 9. prosince od 14 hodin

Kde: Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Za kolik: 50 korun

Pohádka o nebezpečné cestě malého koníka, který se rozhodl, že přiveze lidem sníh, doprovázená říkadly a písničkami pro zimní čas. Poznáte hvězdu, která svítí na severu a možná se budeme i koulovat. Po skončení představení následuje výtvarná dílna a výroba vánočních ozdob.

BEROUNSKO

Advent na Karlštejně Kdy: 8. - 10. prosince, 10:00 - 15:00

Kde: hrad Karlštejn

Za kolik: neuvedeno Vánoční atmosféru a tradice připomene adventní výzdoba Císařského paláce v rámci běžných prohlídek základního okruhu Císařská rezidence Karla IV. v termínu 1. 12. - 17. 12. 2023 vždy pátek - neděle.

Vánoční trhy v Hlásné Třebani

Kdy: 9. prosince, 13:00 - 16:00

Kde: Hlásná Třebaň

Za kolik: neuvedeno

Přijďte načerpat kouzelnou atmosféru adventu na vánoční trhy v Hlásné Třebani. Konají se před místním obecním úřadem.

Mikulášská nadílka pro děti Kdy: 9. prosince, 15:00 - 18:00

Kde: Kulturní dům Tmaň

Za kolik: vstupné dobrovolné Obec Tmaň v sobotu pořádá Mikulášskou nadílku pro děti. Chybět nebude malování na obličej, hry, soutěže nebo zpívání a tančení.

Koncert skupiny BUTY

Kdy: 9. prosince od 20 hodin

Kde: Kulturní zařízení Loděnice

Za kolik: 350 – 390 korun

Loděnická kulturní společnost zve na koncert legendární ostravské kapely BUTY v čele s Radkem Pastrňákem.

Česká mše vánoční na Karlštejně Kdy: 10. prosince od 17:00 a od 19:00 hodin

Kde: hrad Karlštejn

Za kolik: 90 – 300 korun Tradiční Česká mše Vánoční J. J. Ryby se koná po dvou letech opět v Rytířském sále Císařského paláce. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor SLAVOŠ Beroun

Berounský advent – Koncert kapely Poetika

Kdy: 10. prosince od 16:30 hodin

Kde: Husovo náměstí Beroun

Za kolik: Zdarma

Městské kulturní centrum Beroun zve na koncert novovlnné popové kapely Poetika. Po celou dobu adventu můžete na Husově náměstí navštívit dřevěný betlém, kluziště, ježíškovu poštu, kolotoč neb vánoční tržiště. Na náměstí Joachima Barranda pak nechybí světelná dekorace, stánky nebo fotokoutek.

Vánoční kamion Coca-Cola zavítá do Králova Dvora Kdy: 10. prosince 16:00 - 18:00

Kde: Králův Dvůr, HM Albert, Plzeňská ul.

Za kolik: neuvedeno Obyvatelé Králova Dvora se neděli dočkají ikonického vánočního kamionu Coca-Cola, který přiveze kouzlo vánočních svátků. Program začíná v 16 hodin. Na příchozí čeká moderovaná zábava, skvělá hudba či možnost zakoupit si dárkové předměty nebo lákavé občerstvení a přispět tak na dobročinné účely. Půl hodiny po začátku akce přijede osvětlený Vánoční kamion, který přiveze samotného Santu.

Adventní koncert Charity Beroun

Kdy: 10. prosince, 15:30 hodin

Kde: Beroun, kostel sv. Jakuba

Za kolik: Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Výtěžek z koncertu bude použit na podporu sociálních služeb na Berounsku.

Let´s Go!, mezinárodní vokální skupiny zpívající a cappella (bez nástrojů) výhradně Americké spirituály, zazpívá na Adventním koncertě Charity Beroun v kostele sv. Jakuba v neděli 10. 12. 2023 od 15:30 hodin. Na koncertě zazní vedle známých písní i méně známé, všechny ovšem nádherné a v nejnovějších úpravách. Např. Give me Jesus, Old Arch is a Movering, Keep your hands on that plow, Wayfaring Stranger atd.).

BENEŠOVSKO

Adventní koncert v muzeu Kdy: 10. prosince, od 18.00

Kde: Muzeum umění a designu, Benešov Viaggio Musicale: Hudební procházka po vánoční Evropě. Takový název nese adventní koncert, který se uskuteční v benešovském Muzeu umění a designu v neděli 10. prosince od 18.00. Posluchači se mohou těšit na hudbu velkých mistrů od doby renesance po vrcholný klasicismus v podání harfenistky Barbory Plaché, houslisty Jiřího Sychy a sopranistky Barbory De Nunes-Cambraia.

Rybova mše

Kdy: neděle 10. prosince, od 19.00

Kde: Aula gymnázia, Benešov

Aula benešovského gymnázia bude v neděli 10. prosince od 19 hodin hostit tradiční vánoční koncert Sboru benešovských učitelek. Ten pod vedení sbormistra Tomáše Pergela potěší posluchače Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.

BOLESLAVSKO

Zpívání u betlému Kdy: sobota 9. prosince, od 14.00

Kde: Mladoboleslavský hrad, Mladá Boleslav Nádvoří Mladoboleslavského hradu rozezní v sobotu zpěv. Ve 14 hodin zde začne vystoupení dětí ze ZŠ Dalovice. „Heslem Základní školy Dalovice je ,Škola, která nezpívá, se má zavřít’. Proto dalovické děti chodí už od první třídy do pěveckého sboru a učí se hrát na flétnu,“ stojí v pozvánce na koncert s tím, že na hradním nádvoří vystoupí mladí zpěváci s pásmem vánočních koled.

Vánoční jarmark

Kdy: neděle 10. prosince

Kde: Českobratrské náměstí, Mladá Boleslav

Českobratrské náměstí v Mladé Boleslavi bude v neděli patřit vánočnímu jarmarku. Připraveno zde bude tradiční vánoční tržiště, přičemž návštěvníci se mohou těšit na prodej vánočních dekorací a dárků, rozmanitého občerstvení, ale také na kulturní program.

KOLÍNSKO

Rukodělná dílna ve skanzenu Kdy: sobota 9. prosince

Kde: skanzen, Kouřim V kouřimském skanzenu se budou v sobotu od 10 do 16 hodin vyrábět perlové ozdoby. Nepůjde však o jen tak ledajaké navlékání korálků. „V roce 2020 byl způsob, jakým se perličkové ozdoby z Poniklé vyrábějí, zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Perlařské řemeslo z Krkonoš se tak zařadilo mezi jedinečné dovednosti celého světa a jejich ozdoby tak i dnes dýchají historií,“ připomíná pozvánky na adventní dílny, které povedou zkušené lektorky. Zájemci se nemusí předem hlásit, dílny budou ve skanzenu otevřené po celý den, od 10 do 16 hodin.

Koncert Leony Machálkové

Kdy: neděle 10. prosince, od 17.00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Druhá adventní neděle přinese na Karlově náměstí v Kolíně další zastavení u vánočního stromu s hudbou. Vystoupí zpěvačka Leona Machálková.

KUTNOHORSKO

Advent na Kačině Kdy: Neděle 10. prosince

Kde: Kačina, Svatý Mikuláš Druhý adventní neděle bude na Kačině patřit oživeným prohlídkám Chotkovských interiérů a vánočně vyzdobeným expozicím a výstavám. „V jedinečných prostorech zámeckých sklepů vás čeká představení adventní zvyků a tradičních řemesel. V bývalé kočárovně navštívíte tradiční staročeskou zabíjačku,“ píše se v pozvánce s tím, že připraven je i doprovodný program v podobě jarmarku, výstavy betlémů nebo koncert pěveckého sboru Palášek.

Advent na Hrádku

Kdy: sobota 10. prosince

Kde: Hrádek, Hutná Hora

Český muzeum Stříbra v Kutné Hoře nabídne v sobotu celodenní adventní program nejen pro rodiny s dětmi. Připraveny budou adventní dílny a trh. Pro návštěvníky bude otevřena vánoční výstava betlémů. V průběhu celé akce bude znít adventní historická hudba v podání souboru Paduana Hispanica.

MĚLNICKO

Advent na Mělníku Kdy: 9. - 10. prosince

Kde: Mělník

Za kolik: Neuvedeno Advent na Mělníku pokračuje i tento víkend. V sobotu mohou lidé vyrazit na náměstí Míru, kde se od 8 do 18 hodin konají vánoční trhy. Od 9 do 12 hodin jsou pak na programu vánoční písničky s kytaristou Filipem Veselým. V neděli se kromě trhů na náměstí mohu příchozí těšit na vánoční vystoupení Jarošovců a Jarošáčku v Masarykově kulturním domě.

Čertí odpoledne a pochod krampusů

Kdy: 10. prosince 14 – 18 hodin

Kde: Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí

Za kolik: Zdarma

V Kralupech se v neděli koná čertí odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na čertí diskotéku plnou her a soutěží. Pochod čertů Krampusů a ohňová show odstartuje v 16.30 hodin. Chybět nebude ani adventní trh.

NYMBURSKO

Poděbradský advent Kdy: 9 a 10. prosince

Kde: kolonáda, Poděbrady O nadcházejícím víkendu bude pokračovat program Poděbradského adventu. V sobotu a v neděli bude na zájemce čekat na kolonádě jarmark. V sobotu zde v rámci doprovodného programu vystoupí ve 14 hodin Komorní soubory ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady a v 16 hodin Big band Konzervatoře Jaroslava Ježka. V neděli zahraje ve 14 hodin Gospěl Yetu a v 16 hodin Incognito Band

Putování za betlémskou hvězdou

Kdy: Neděle 10. prosince, od 16.00

Kde: Náměstí Přemyslovců, Nymburk

Na druhou adventní neděli se na náměstí Přemyslovců odehraje vánoční zpívání a divadelní představení Putování za betlémskou hvězdou, vánoční komedie z betlémské krajiny, se zpěvy vánočními a mravním ponaučením. „Podle motivů lidových barokních her upravil Ladislav Langr jako vánoční hříčku. Hrají a zpívají DS Jiří Poděbrady a ZUŠ Poděbrady,“ píše se v pozvánce na webu města.

PŘÍBRAMSKO

Bronzová adventní neděle Kdy: 10. prosince od 15:00

Kde: náměstí J. A. Alise na Březových Horách Příbram

Za kolik: Neuvedeno Na programu bronzové adventní neděle v Příbrami je koncert Pěveckého sboru ZŠ Březové Hory nebo koncert v kostele sv. Vojtěcha. Vystoupí také Dušnická sedma a Dětský dušnický pěvecký sboreček z Trhových Dušník nebo Bacha Baby a Rebelky.

Společné pozorování u ptačích krmítek

Kdy: 9. prosince 9 - 12

Kde: Dobříš, sraz je na parkovišti u vstupu do anglického zámeckého parku

Za kolik: Zdarma

Zájemci mohou v sobotu vyrazit pozorovat ptactvo na krmítku v Jedlovém hájku za Domovem pro seniory. Těšit se můžete na povídání o zimujících ptácích a ukázku živých ptáků spojenou s kroužkováním. Pro děti bude připravena naučná hra. Teplé oblečení a dalekohled s sebou.