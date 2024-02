/FOTO, VIDEO/ Nadcházející víkend nabídne na Rakovnicku i u sousedů ve středních Čechách desítky akcí, mezi kterými stále vedou bály a masopustní průvody. Vyrazit lze ale i na koncerty, muzikály a divadelní představení nebo třeba na mariášnický turnaj, pánskou burlesku, slet halových letadel a chovatelskou výstavu, která představí i zakrslé králíčky a papoušky. Stačí si vybrat.

RAKOVNICKO

Slet halových letadel

Kdy: 18. února od 14 hodin

Kde: Rakovník, tělocvična 1.ZŠ

Za kolik: neuvedeno

V tělocvičně 1.ZŠ Rakovník v neděli proběhne 3. ročník Sletu halových letadel. K vidění budou halové (in door) akrobatické speciály, ukázky halové akrobacie a modelů letadel. Létat budou jak profíci, tak nováčci z modelářského kroužku DDM Rakovník. Akce je divácky přístupná, podmínkou pro vstup do haly jsou přezůvky

Koncert Jamaron Kdy: 17. února od 20 hodin

Kde: KC Rakovník

Za kolik: 290 korun v předprodeji, 350 korun v den konání V Kulturním centru Rakovník se v sobotu koná koncert 10 let tour Jamaron.

KLADENSKO

Nadační ples OPS Mateřství

Kdy: 16. února od 19 hodin

Kde: Slaný, hotel Hejtmanský dvůr

Za kolik: 500 korun

V pátek 16. února se po 2leté covidové pauze zaplní parket v hotelu Hejtmanský dvůr při příležitosti tradičního Nadačního plesu OPS Mateřství. K tanci a poslechu zahraje S-band Slaný a zazpívají Marika Postlerová, Kateřina Kučerová a David Šarboch. Výtěžek z prodeje vstupenek a lístků do tomboly je určen pro Nadaci MATEŘSTVÍ prim. MUDr. Jaroslava Nachtigala, o. p. s., která vznikla v roce 1995 jako nezávislá charitativní organizace.

Masopustní hody a sokolnická ukázka v Zooparku zájezd Kdy: 17. února od 11 do 15:30

Kde: Zoopark Zájezd

Za kolik: Zdarma V Zooparku Zájezd na sobotu připravili ochutnávku masopustních dobrot v Občerstvení pod velbloudem. Děti si mohou vyzkoušet znalosti o masopustních tradicích v kvízové stezce. Chybět nebude ani sokolnická ukázka dravců a komentovaná krmení našich zvířat.

BENEŠOVSKO

Tradiční ples Big Band Pacholata

Kdy: sobota 17. února od 20 hodin

Kde: Městské divadlo Na Poště v Benešově

Za kolik: 250 korun

Big Band Pacholata pořádá již 24. tradiční ples. Přijďte se pobavit za zvuku nesmrtelných swingových melodií.

Veřejné bruslení Kdy: sobota 17. února od 17.30 do 19.30 hodin

Kde: zimní stadion v Benešově

Za kolik: 70 korun Přijďte si zabruslit na benešovský zimní stadion. Veřejné bruslení je určené pro všechny věkové kategorie.

BEROUNSKO

Tlapky v Berouně

Kdy: neděle 18. února 15.00

Kde: Kulturní dům Plzeňka Beroun

Za kolik: Děti do 2 let (tzv. do 24 měsíců) zdarma, ostatní 200 Kč

Oblíbená tlapková párty míří do Berouna. Dětská diskotéka bude plná tance, bublinek a pohádkových kamarádů. Pro malé náštěvníky je připravená diskotéka s bublinkami, hudba s pohádek, oblíbené pohádkové postavičky a autogramiáda s celou tlapkovou partou, se kterou se budou děti moci i vyfotit. Připraven bude také stánek s balónky a malování na obličej.

Muzikál Ať žijí strašidla! Kdy: neděle 18. února od 17.00

Kde: Kulturní klub Žebrák

Za kolik: děti 140 Kč, dospělí 180 Kč Kulturní klub žebrák si pro své malé diváky připravil muzikálovou pohádku Ať žijí strašila!, ta vznikla na námět filmu Ať žijí duchové. Na návštěvníky čeká muzikál plný chrabrých dětí, tvrdohlavých dospělých a přátelských duchů. Hrad Brtník se hemží nadpřirozenem tak ho pojďte spolu prozkoumat! Představení je vhodné pro děti od tří let.

BOLESLAVSKO

Poké tour

Kdy: sobota 17. února od 10.00

Kde: Mladá Boleslav, Bondy centrum

Za kolik: vstup zdarma

Akce pro sběratele a fanoušky Pokémonů, burza karet, znalci falešných karet, soutěže a hry, výuka karetní hry, kvíz, tombola a nebo Pokémoni v životní velikosti.

Oldies party a Holki Kdy: sobota 17. února od 21.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: 250 korun Oldies party v kulturáku, představí skupina Holki, hraje DJ Ondra Mech Seidl

KOLÍNSKO

Jezdecký ples

Kdy: sobota 17. února od 18 hodin

Kde: Městský společenský dům v Kolíně

Za kolik: 350 korun

Stáj Václav Kolín pořádá již 42. ročník Jezdeckého plesu. Přijďte se pobavit nebo vyhrát něco v tombole. Hlavní cena je smart televize Samsung v hodnotě 19 900 korun. Součástí plesu bude i vyhlášení nejúspěšnějších jezdců ze Středočeské oblasti za rok 2023.

Mega retro párty Kdy: sobota 17. února od 21 hodin

Kde: Staré lázně v Kolíně

Za kolik: 100 korun Pokud máte rádi hity 80. a 90. let, přijďte se pobavit do Starých lázní v Kolíně.

KUTNOHORSKO

Kaňkovský masopust

Kdy: sobota 17. února od 9.30 hodin

Kde: kutnohorské předměstí Kaňk

Za kolik: zdarma

Přijďte se pobavit na 11. masopustní průvod, který projde Kaňkem. Masky budou taškařit celý den. Připraven bude i ovar, zabijačkový gulášek, prdelačka a alkoholické i nealkoholické nápoje. Kapela Věnovanka bude vyhrávat dům od domu.

Ples kutnohorských fotbalistů Kdy: sobota 17. února od 19.30 hodin

Kde: Kulturní dům Lorec v Kutné Hoře

Za kolik: 350 korun Kutnohorští fotbalisté pořádají svůj 5. ples. K tanci i poslechu bude hrát kapela 4G a po půlnoci ji vystřídá DJ Láďa Švec. Těšit se můžete na bohatou tombolu, welcome drink a prvních 100 piv zdarma.

MĚLNICKO

Pánská burleska

Kdy: pátek 16. února od 19.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 540 korun

Pánská burleska, která je mixem baletu, akrobacie, fitness, burlesky i cirkusu, jakožto stylu zábavy s ryze mužským elementem. Show nejen pro dámské publikum.

Chovatelská výstava Kdy: sobota 17. a neděle 18. února od 8.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, Dřevák

Za kolik: děti do 15 let zdarma Výstava drobného zvířectva, několik set živých zvířat, králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, morčat a terarijních zvířat. V sobotu do 16.00, v neděli do 12.00 hodin.

NYMBURSKO

Jedlíci čokolády

Kdy: sobota 17. února od 19.00

Kde: Nymburk, kino Sokol

Za kolik: 200 korun

Hořkosladká komedie Klicperova divadla, příběh o třech neobyčejných sestrách, které se po smrti otce snaží postavit na vlastní nohy.

Masopustní průvod Kdy: sobota 17. února od 12.00

Kde: Běrunice, sraz u hasičské zbrojnice

Za kolik: zdarma Masopustní průvod ulicemi Velkých Výklek, maškary bude na cestě doprovázet kapela Vyklečanka.

PŘÍBRAMSKO

Masopust v Ševčinském dole

Kdy: 17. února od 10 hodin

Kde: Březové Hory, Ševčinský důl

Za kolik: 1 koruna

V Hornickém muzeu Příbram se v sobotu uskuteční tradiční masopustní průvod a lidová veselice v prostředí historických báňských objektů v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách.