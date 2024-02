Princezny, indiáni, kovbojové, černokněžníci, berušky. Do Novostrašeckého kulturního centra v neděli dorazil také Batman či Spiderman.

Maškarní karneval s Bárou Ladrovou a jejími kamarády v Novostrašeckém kulturním centru. | Video: Ivana Rezková

Pro malé ratolesti v maskách si připravila oblíbená moderátorka Bára Ladrová tradiční Maškarní karneval se svými kamarády.

Zdroj: Ivana Rezková

Děti si užily spoustu tance, her a soutěží, a to i o zajímavé ceny. Do tanečků se zapojili také rodiče a prarodiče.